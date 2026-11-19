Crvena zvezda planira da pojača tim tokom zimskog prelaznog roka, a Ognjen Mimović je jedan od potencijalnih pojačanja iz Fenerbahčea.

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Crvena zvezda planira da se tokom zimskog prelaznog roka ozbiljno pojača i znamo da je već dovela Luku Ilića, a plan je da dođe još nekoliko domaćih igrača. Jedan od njih mogao bi da bude Ognjen Mimović, povremeni reprezentativac Srbije, koji je nezadovoljan svojom ulogom u Fenerbahčeu.

Prema informacijama turskog "Fotospora", Fenerbahče planira da pozajmi Ognjena Mimovića i Crvena zvezda ima prednost kao "sigurna sredina" u kojoj je već igrao na početku karijere.

Mimović je potreban Zvezdi

Crvena zvezda od odlaska Seola praktično nema desnog beka, odnosno Albert Rijera promijenio je sistem u kome je na tom mjestu igrao štoper - uglavnom su to bili Lukasen, Učena ili Gudelj. Ipak, Zvezdi treba i drugačija opcija, poput Ristića na lijevoj strani, tako da se Mimović idealno uklapa u to - domaći igrač, mlad, ne košta previše.

Fotospor piše da nijedan drugi turski klub nije dao ozbiljnu ponudu za Mimovića, s tim da je navodno bilo interesovanja iz Gacijantepa, ali je srpski bek više voljan da se vrati u Srbiju.

Ko je Ognjen Mimović

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Ognjen Mimović (22) ponikao je u Crvenoj zvezdi i za samo polusezonu kod Vladana Milojevića zaradio je transfer u Fenerbahče koji ga je u zimu 2025. godine platio skoro sedam miliona evra. Od tada je išao na pozajmice u Zenit i Pafos, nigdje se nije naigrao, a posebno ne u Istanbulu gdje nema nijedan nastup ove sezone iako je bio odličan na pripremama.

Ognjen Mimović je odigrao 34 utakmice za Zvezdu i zabilježio je gol i tri asistencije prije transfera. Od tada je u sljedeća tri kluba sakupio isto toliko nastupa zajedno - 28 u Pafosu, šest u Zenitu, nula u Fenerbahčeu.