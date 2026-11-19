U Evroligi, Džonatan Motli i Nik Vejler-Bab iz Crvene zvezde imaju niske šuterske procente, dok u Partizanu Arijan Lakić ne stoji sjajno.

Izvor: MN PRESS

Partizan i Crvena zvezda se mogu pohvaliti nekim dobrim stvarima u Evroligi, ali kako stvari stoje, srpski velikani su i na listi nekih jako loših stavki. Konkretno, šuterska forma se odnosi na individualne procente igrača, klub sa Malog Kalemegdana ih ima čak dvojicu, dok crno-bijeli broje jednog na ovoj negativnoj listi - riječ je o Džonatanu Motliju, Niku Vejler-Babu i Arijanu Lakiću.

Statistika obuhvata sve igrače koji su makar 10 puta šutnuli na koš iz igre.

Ispred svih se nalazi Maodo Lo iz Žalgirisa koji se ne može pohvaliti poenterskim doprinosom klubu. Njemački reprezentativac ima izuzetno lošu statistiku u novom timu, u odnosu na prethodnu sezonu u kojoj je bilježio 7,5 poena, sad je na svega sedam odigranih mečeva prosječno ubacivao tri poena. Procenti šuta kažu da pogađa 21,2 odsto šuteva, a dosad je ubacio sedam lopti iz 33 pokušaja.

Poređenja radi, u minuloj sezoni - kao što je već rečeno - nije imao samo bolji učinak na terenu, već je imao i više uspjeha, ubacivao je po 50 odsto pokušaja za dva poena i 39,1 posto šuteva izvan linije 6,75.

Gdje su igrači Crvene zvezde?

Džonatan Motli košarkaš Crvene zvezde na meču protiv Žalgirisa

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je imala nekoliko mečeva u Evroligi u kojima je blistala, ali i pored toga ima dvojicu igrača gotovo u samom vrhu ove negativne liste. Već na drugom mjestu nalazi se Džonatan Motli. Centar tima sa Malog Kalemegdana se od starta nije pokazao, iako je doveden kao najveće pojačanje tokom ljetnog prelaznog roka. Dosad je odigrao svega četiri utakmice, ima prosjek od 1,5 poena po meču, za nešto manje od 13 minuta na terenu, pa je malo reći da je najzvučnije pojačanje ujedno i najveća katastrofa. Motli je na skoru od 3/14.

Na trećem mjestu se nalazi Dolton Holms iz Pariza koji je iz igre bio precizan šest puta iz 28 pokušaja, a već četvrto mjesto zauzima košarkaš Crvene zvezde - Nik Vejler-Bab. Iako je dobar odbrambeni igrač, u napadu se raznovrsnost ne može primijetiti - bilježi svega 22,7 odsto uspjeha iz igre ili - 5/19 za dva, odnosno 5/25 za tri poena.

U odnosu na prošlu sezonu Bab se pokazao kao promašaj crveno-bijelih. U Efesu je bilježio 7,7 poena, imao je 3,4 skoka i skoro pet asistencija po susretu, dok je u aktuelnoj sezoni na znatno, znatno manjem učinku - ubacuje 2,3 poena, ima i 3,3 skoka i 3,7 podijeljenih lopti.

Gdje su ostali igrači?

Odmah iza nalazi se Daron Rasel sa sedam pogođenih šuteva iz 30 pokušaja, a tu je i igrač Makabija Džon di Bartolomeo sa 4/17. Ljetna saga Olimpijakosa i Dubaija Tomas Vokap - bez razmišljanja preplaćeno pojačanje - bilježi 5/21 pokušaja.

Na sljedećem mjestu se nalazi Arijan Lakić, košarkaš Partizana. Igrač koji vrlo često umije da promijeni ritam tima u važnim momentima, doprinese sjajnim odbranama i potezima, ipak nije prvo šutersko rješenje za Đoana Penjaroju, a razlog je jasan. Lakić bilježi 23,8 odsto šuta iz igre, odnosno 2/3 za dva i 8/39 izvan linije 6,75. Da Lakić ima znatno više prostora i povjerenja španskog trenera jasno je jer je Lakić u minuloj sezoni šutnuo svega 43 trojke.

Vidi opis Zvezdini igrači u vrhu negativnog rekorda: Ovo su veliki problemi "vječitih" u Evroligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Sljedeći na listi je Džeremi Morgan iz Pariza, on nije ubacio nijedan šut za dva poena iz dva pokušaja, dok je postigao 10 trojki iz 36 upućenih ka košu rivala. Prema tome, njegov rezultat je 26,3 odsto realizacije iz igre.