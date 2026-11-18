Dušan Alimpijević je bio jako ponosan na svoj tim poslije pobjede nad Real Madridom u Evroligi, a naglasio je da je ovo najbolji meč njegovog tima otkako je u Istanbulu.

Izvor: YouTube/Beşiktaş Basketbol

Istorija je ispisana u Istanbulu, pao je veliki Real Madrid. Ekipa Dušana Alimpijevića je uz sjajnog Dehuana Džefrisa uspjela da savlada tim Pedra Martineza, a nakon meča je glasno i jasno rekao da će se ovo zauvijek pamtiti.

"Osjećam se sjajno naravno. Pustite me da krenem sa ovim. U moje tri godine u Bešiktašu ovo je najzreliji, najkvalitetniji meč protiv najvećeg rivala. Najbolja košarkaška utakmica u mom košarkaškom životu ovdje u Bešiktašu. Igrači su igrali fantastično od prve do posljednje sekunde. Imali ste nekoliko napada gdje su naši košarkaši napravili dodatni napor da urade nešto nemoguće, samo radi jedne dobre odbrane. Čestitam im na tom pristupu", rekao je na startu.

"Morate da zapamtite jednu stvar"

Srpski selektor je prvo pohvalio sjajne navijače u "Abdi Ipekči" areni sa kojima od prvog dana ima poseban odnos.

"Želim da se zahvalim svima u hali. Naši navijači su napravili opet sjajnu atmosferu. Opet smo poslali nevjerovatnu sliku iz 'Abdi Ipekči' arene. Čak nijedan upaljač nije upao na teren", naglasio je on. A onda je imao još jednu poruku za navijače.

"Hajde da završim sa ovim. Znam da naš fudbalski tim ima jako bitan meč sa Galatasarajom. Znam da svi naši navijači žive za taj derbi sa Galatasarajem i želimo im naravno sreću u tom meču. Ali želim da vam kažem jedno. Svi u Bešiktašu moraju da zapamte jednu stvar. 18. novembra 2026. Bešiktaš je pobijedio Real Madrid", rekao je Alimpijević i zavalio se u svoju stolicu sa zadovoljstvom.

Pedra Martineza niste pitalI?

Vidi opis Dušan Alimpijević: "Trenera Reala ne smijete da pitate za to, mene smijete" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Da li su tajmauti bili dobri danas?", rekao je uz osmijeh prisjećajući se pitanja sa prethodne konferencije za medije, a onda je naglasio da je defanzivno njegov tim odradio sjajan posao.

"Kao što sam rekao ranije, igrači su odigrali sjajno, prije svega defanzivno. Morate da znate da je Real Madrid najbolji napad Evrolige. Mnogo je tu dobrih stvari. Napravili smo sjajan posao, bili smo tvrdi u odbrani. Što se Dehuana tiče, zbog ovoga smo ga doveli ovdje. On je sjajan defanzivac i ofanzivac, on ima tijelo i veličinu za Evroligu."

Upitan je da li očekuje kritike i poslije ovakve pobjede, a odgovor na to pitanje bio je vrlo zanimljiv.

"Kritikuju nas i kritikovaće nas, ali mene nije briga za to. Znam šta radim za ovaj klub i znam šta sam uradio do sada. Defanzivno znamo da se u košarci napad vrlo mnogo promijenio. Imate Real koji prima 90 i više poena na svakom meču. Pitajte Pedra Martineza za njegovu odbranu, ali to je Real Madrid i njih ne smijete da pitate te stvari. Ali možete da pitate Bešiktaš. Imaćemo mi uspone i padove, ali igraćemo dobru odbranu."

(MONDO)

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