Pogledajte fantastičan potez igrača Vojvodine kojim je podsjetio na potez Nikole Jokića.
Košarkaši Vojvodine imaju savršen skor u ABA 2 ligi pošto su upisali treću pobjedu u isto toliko mečeva.
Nakon Šenčura i banjalučkog Borca stradala je ekipa Mornara koja je savladana rezultatom 91:71, a ovaj duel definitivno je obilježio potez gostujućeg plejmejkera Novaka Musića.
Košarkaš Vojvodine u drugoj četvrtini povukao je kontru, predriblao loptu kroz noge protivniku, ali to je tek bio uvod u pravu majstoriju – asistenciju u stilu Nikole Jokića.
Reprezentativac Srbije u prvom predsezonskom meču Denvera protiv Jute izveo je potez godine asistencijom iza leđa za Kema Džonsona i tako ostavio bez daha sve ljubitelje košarke.
Pokušavao je Džonson da ponovi slično na treningu, legendardni Stiv Neš izjavio je da to nije lako izvesti u praznoj Sali, a bivši igrač Edi Džonson rekao je da bi to mogli uraditi samo Medžik, Bird, Lebron, Volton i možda Džejson Kid.
Ipak, nešto slično viđeno je u srijedu u hali Topolica u Baru. Musić je gotovo ponovio Jokićev potez, a sve je uljepšao njegov saigrač Uroš Banjac pogodivši trojku.
Pogledajte "Jokića" u režiji Novaka Musića.
NBA u ABA 2. https://t.co/4Bgs1g5vKw— Вук-Милош Петровић (@vuk_milos_)November 18, 2026