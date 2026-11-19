Pogledajte fantastičan potez igrača Vojvodine kojim je podsjetio na potez Nikole Jokića.

Izvor: ABA 2 liga/KK Mornar - Barsko zlato

Košarkaši Vojvodine imaju savršen skor u ABA 2 ligi pošto su upisali treću pobjedu u isto toliko mečeva.

Nakon Šenčura i banjalučkog Borca stradala je ekipa Mornara koja je savladana rezultatom 91:71, a ovaj duel definitivno je obilježio potez gostujućeg plejmejkera Novaka Musića.

Košarkaš Vojvodine u drugoj četvrtini povukao je kontru, predriblao loptu kroz noge protivniku, ali to je tek bio uvod u pravu majstoriju – asistenciju u stilu Nikole Jokića.

Reprezentativac Srbije u prvom predsezonskom meču Denvera protiv Jute izveo je potez godine asistencijom iza leđa za Kema Džonsona i tako ostavio bez daha sve ljubitelje košarke.

Pokušavao je Džonson da ponovi slično na treningu, legendardni Stiv Neš izjavio je da to nije lako izvesti u praznoj Sali, a bivši igrač Edi Džonson rekao je da bi to mogli uraditi samo Medžik, Bird, Lebron, Volton i možda Džejson Kid.

Ipak, nešto slično viđeno je u srijedu u hali Topolica u Baru. Musić je gotovo ponovio Jokićev potez, a sve je uljepšao njegov saigrač Uroš Banjac pogodivši trojku.

Pogledajte "Jokića" u režiji Novaka Musića.