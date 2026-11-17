Ulaznica za istok i zapad više nema - u ponudi su samo karte za sjevernu tribinu.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević/privatna arhiva

Veliko interesovanje vlada za predstojeći evropski spektakl u Banjaluci!

Do duela između fudbalera Borca i čuvene italijanske Atalante ostalo je još devet dana, a ulaznice za istočnu i zapadnu tribinu Gradskog stadiona već su rasprodane!

Iz banjalučkog kluba su saopštili da su u slobodnoj prodaji ostale još samo karte za sjevernu tribinu. Ovaj dio stadiona posebno je pripremljen za ovaj meč, s obzirom na to da se u režiji najvjernijih navijača sprema spektakularna koreografija sa pletenim šalovima. Cijena specijalnog paketa koji obuhvata ulaznicu i navijački šal iznosi 30 konvertibilnih maraka (KM).

Podsjetimo, ova istorijska utakmica na Gradskom stadionu zakazana je za sljedeći četvrtak, 26. novembra, sa početkom u 21.00 čas, a crveno-plave očekuje podrška punih tribina u okršaju protiv tima iz Bergama.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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