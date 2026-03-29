"Teže je bilo Terzi sa Jamalom, Španci igraju za njega": Ognjen Mimović o duelu sa šampionom Evrope

Ognjen Mimović otkrio kako je bilo voditi bitke protiv asova Atletiko Madrida i Čelsija, Aleksa Baene i Marka Kukurelje.

Reprezentacija Srbije vratila se iz Španije u Beograd i nastavila pripremu za prijateljsku utakmicu protiv Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli (utorak, 18 časova). Desni bek nacionalnog tima Ognjen Mimović govorio je za sajt Fudbalskog saveza Srbije o iskustvu stečenom u duelu protiv "Crvene furije".

"Sigurno jedna od najkvalitetnijih reprezentacija na svijetu. Mislim da su to i pokazali. Rezultat je bio realan, ali za nas je ovo bila sjajna provjera, da vidimo gdje smo i šta smo. Jasno je da moramo još mnogo da radimo da bismo došli na taj nivo", rekao je Mimović.

Iako je rival dominirao u većem delu susreta i na kraju ubjedljivo pobijedio 3:0, srpski tim je imao momente u kojima je pokazao potencijal.

"Pokazali smo u nekim situacijama da možemo da igramo protiv njih. Nedostajalo je možda malo više strpljenja i boljih rješenja u završnici. Ali ovakve utakmice su dragocjene za naš razvoj."

Posebno je zanimljivo što je selektor Španije pohvalio ideju igre Srbije, odnosno težnju da se posjed lopte zadrži i protiv najjačih.

"Pokušali smo da igramo, ali mnogo zavisi od toga koliko vam protivnik dozvoli. Španija ima nevjerovatnu reakciju poslije izgubljene lopte, imate bukvalno djelić sekunde da nađete rešenje. Ipak, mislim da smo mogli još više u nekim fazama utakmice", dodaje Mimović.

Susreti sa ekipama kao što je Španija najbolje pokazuju koliko je mali pad koncentracije dovoljan da bude kažnjen.

"Španija je napadački jedna od najboljih reprezentacija, imaju sjajnu kombinatoriku. Imao sam utisak da kada Pedri podigne glavu, svi već znaju šta treba da rade. To su uigrani sistemi i vrhunska kretanja. Za nas defanzivce, ovo je bila sjajna škola i odlična priprema za ono što nas čeka na jesen u duelima protiv Njemačke, Holandije i Grčke", objašnjava Mimović.

U direktnim duelima najviše se borio sa lijevim krilom Španije i Atletiko Madrida Aleksom Baenom, ali naglašava da je timska igra Španije ono što pravi razliku. U toj borbi često je čuvao i Marka Kukurelju, igrača Čelsija, dok je na suprotnoj strani, kraj lijeve aut linije, Aleksa Terzić igrao protiv Lamina Jamala.

"Iskreno, mislim da je Terza imao teži zadatak na suprotnoj strani pri čuvanju Jamala. Španija je igrala tako da se Jamalu ostavi situacija 'jedan na jedan', dok je Baena na mojoj strani više kombinovao sa Kukureljom. U nekim momentima, više problema pravio mi je Kukurelja, nego Baena. Birmi i meni nije bilo lako da ispratimo sve te rotacije i preuzimanja", kazao je on.

