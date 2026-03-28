"Srbija igra sa drugačijom idejom, dopada mi se": Selektor Španije pun pohvala za Veljka Paunovića

Autor Dragan Šutvić
Selektor Španaca Luis De La Fuente pohvalno govorio o ideji u igri reprezentacije Srbije.

Selektor Španije hvali Veljka Paunovića Izvor: MN PRESS

Selektor Španije Luis de la Fuente osvrnuo se na igru Srbije i način na koji je Veljko Paunović pokušao da se suprotstavi jednoj od najjačih selekcija na svijetu. Uprkos ubjedljivom porazu na stadionu Viljareala protiv Španije (0:3), šef struke "Furije" vidio je novu igru Srbije u odnosu na prethodni period.

"Vidio sam Srbiju sa drugačijom fudbalskom idejom... Da više dominira, sa većom kontrolom, sa više kombinacija. Dopada mi se ova Paunovićeva ideja. Srbija ima dobre igrače i mislim da su spremni da igraju ovakav stil fudbala", rekao je selektor evropskog šampiona i podsjetio da je duel na stadionu Keramika bio prilika za obje reprezentacije da provjere što veći broj fudbalera.

"Izmjene utiču na ritam igre, ali su neophodne u utakmicama prijateljskog karaktera. Bez obzira na sve, Paunoviću predviđam veliki uspjeh. Mislim da je sjajan trener. Rekao sam to dan prije utakmice, sada ponavljam, želim mu da nastavi tako jer imam veliko poštovanje prema njemu, kao čovjeku i profesionalcu", dodao je on, u odgovoru na pitanje da uporedi igru Srbije u odnosu na prethodni meč dva tima u Kordobi, u kojoj je Španija takođe pobijedila 3:0 u oktobru 2024.

"Orlovi" će naredni meč igrati u utorak, 31. marta, protiv Saudijske Arabije od 18 časova na stadionu TSC Arena u Bačkoj Topoli.

