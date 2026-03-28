"Htjeli smo da prekinemo to krvarenje": Veljko Paunović se oglasio poslije poraza Srbije od Španije

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović dobio je priliku da na djelu vidi svoje izabrani protiv najboljeg evropskog tima, a onim što se dešavalo na stadionu Keramika u Viljarealu ne može biti zadovoljan. Španija je savladala Srbiju (3:0), a Veljko Paunović nezadovoljan je igrom nacionalnog tima na početku novog ciklusa.

Po riječima selektora Srbije, gol Španije nije bio dovoljno ugrožen! Iako je to postavio kao jedan od glavnih ciljeva za ovaj meč, reprezentativci Srbije ostali su nedorečeni, nisu uspjeli sve planove da sprovedu u delu i na kraju nisu ni zatresli mrežu aktuelnog prvaka Evrope.

"Došli smo po iskustvo. Očekivali smo snažnog rivala koji će dominirati. Željeli smo da budemo opasni kad imamo loptu i mislim da to nismo uspjeli. Imali smo tehničkih grešaka, lako smo gubili loptu. Pokazali smo borbenost, organizovanost iako smo bili izloženi konstantnim napadima. Španci su nam testirali sve tačke. U prvom dijelu meča su postigli dva izvanredna pogotka dobrim šutevima. Žao mi je što nismo mali više ugrozili njihov gol. Drugi gol je djelovao previše lagano. Možemo mnogo bolje sve to", istakao je selektor Srbije.

Najbolji dio meča za reprezentaciju Srbije bili su uvodni minuti nastavka, kada je poništen gol Veljka Birmančevića, a "orlovi" nekoliko puta prišli golu Unaja Simona. Tada je možda bilo prostora da Srbija zatrese mrežu rivala, što je bio jedan od Paunovićevih ciljeva!

"Dobro smo krenuli drugi dio meča. Imali smo zadatak da postignemo gol. Nismo postigli nijedan protiv Španije na tri utakmice. Htjeli smo da prekinemo to krvarenje. Sprovodili smo plan kako treba, pokušavali smo ono što smo spremili, ali smo u svemu bili nedorečeni. Nedostaje nam sljedeći nivo, da možemo da se takmičimo sa ovakvim ekipama. Pokušavali smo da više napadnemo u tranziciji, želio sam da vidim neke igrače... Sergej je igrao i kao drugi ispred odbrane. Nismo eksperimentisali, samo smo dali sebi alternative. Imamo još igrača koji mogu da se pridodaju. Ovo je okosnica ekipe koja treba da stekne sposobnost da se takmiči i ispuni zahtjeve", rekao je Paunović.

Srbija će naredni meč igrati 31. marta u Bačkoj Topoli. Protivnik će biti Saudijska Arabija, jedan od najboljih azijskih timova i još jedan učesnik predstojećeg Svjetskog prvenstva. Takođe, Srbija će i pred Mundijal igrati protiv učesnika tog takmičenja - dogovoreno je da rival u junu bude Meksiko, a vjerovatno će drugi protivnik biti Argentina sa Lionelom Mesijem.