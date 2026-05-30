Trener Igokee m:tel pred revanš protiv Bosne: Razlika nije nedostižna

Nebojša Šatara
Košarkaši Igokee m:tel u nedjelju od 19.30 časova gostuju sarajevskoj Bosni u drugoj utakmici finala plej-ofa šampionata Bosne i Hercegovine.

Nenad Stefanović Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

"Studenti" su u prvom finalnom meču bili bolji od izabranika Nenada Stefanovića u Laktašima (70:76) i stigli na korak od titule šampiona prvi put poslije 2008. godine.

Za podizanje pehara biće im dovoljan i poraz manji od šest razlike, ali straterg "igosa" vjeruje u uspjeh svog tima.

"Razlika nije nedostižna. Žao mi je što smo imali priliku da totalno uđemo u egal. Oni su šest poena bliže tituli, ali se nećemo predati. Idemo u Sarajevo da dobijemo utakmicu", izjavio je Stefanović, a prenio "Glas Srpske".

Prema njegovim riječima, tim iz Aleksandrovca ima dosta problema s povredama s obzirom da je Strahinji Gavriloviću razbijena usna, Marko Jeremić ima problema sa prstom, Ahmad Rori je uganuo zglob, a Nejt Pjer-Luis je povrijedio koljeno.

"Ne znam ko će biti spreman za drugi meč. Nadam se svi", dodao je trener Igokee m:tel.

Meč između "igosa" i Bosne igra se u nedjelju u dvorani "Zetra" (19.30), a direktan prenos je BHT 1. 

