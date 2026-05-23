Igokea m:tel dovela prvog Rusa u istoriji kluba!

Dragan Šutvić
Višegodišnji ugovor sa klubom iz Aleksandrovca potpisao je bek Elisej Babkin.

Igokea dovela prvog Rusa u istoriji kluba Izvor: KK Igokea

KK Igokea m:tel predstavio je ove subote prvog Rusa u istoriji ovog kluba!

Među Aleksandrovčane je došao bek Elisej Babkin, rođen 2009. godine u zapadnom Sibiru, sa kojim je potpisan višegodišnji ugovor.

Košarkom je počeo da se bavi u KK Blokovi sa Novog Beograda, gdje je proveo 6 godina. Tokom posljednje dvije sezone igrao je u Dinamiku, sa kojim je postao šampion Srbije u sezoni 2025/2026 osvojivši Jedinstvenu kadetsku ligu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

