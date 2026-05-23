Crvena zvezda našla pojačanje za Ligu šampiona

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Napadač Ester Sokler je navodno na meti Crvene zvezde i mogao bi da joj pomogne na putu ka Ligi šampiona.

Crvena zvezda želi Estera Soklera

Crvena zvezda je našla napadača koji bi mogao da joj pomogne da uđe u Ligu šampiona. U pitanju je nekadašnji napadač škotskog Aberdina Ester Sokler koji je navodno na radaru srpskog tima. Zanimljivo potencijalno pojačanje za tim Dejana Stankovića.

U pitanju je slovenački napadač koji je došao u Radnički iz Kragujevca ljetos kao pozajmljen igrač, pa je aktivirana klauzula o obaveznoj kupovini za 200.000 funti u januaru. Dijeli drugo mjesto na listi najboljih strijelaca Superlige, ima 15 golova koliko i Džej Enem iz Crvene zvezde. U narednoj sezoni bi mogli da postanu saigrači. Zanimljivo je da je on postigao pogodak i protiv crveno-bijelih i crno-bijelih u tekućoj sezoni.

"Čuo sam da već postoji interesovanje za njega, male su šanse da će ostati kod nas. Ako klub dobije dobru ponudu i ako se i on složi, mislim da će otići. Možda će to da bude u Srbiji. Čuo sam da je Zvezda zainteresovana", rekao je trener Radničkog Slavko Matić za britanski portal "Pressandjournal".

"Može da igra u jačim ligama"

Trener Kragujevčana ima samo reči hvale na račun sjajnog napadača koji je spasao ekipu od ispadanja.

"Radio sam u Sloveniji, Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji i mislim da može da bude igrač u najboljim klubovima iz spomenute lige. Za najviši nivo fudbala mi je teško sada da procokenim. Nivo liga na Balkanu i 'liga petice' se razlikuje dosta, ali mislim da bi bez problema mogao da igra recimo u Holandiji ili Belgiji", dodaje Matić.

Kakav je Sokler kao igrač i kao čovkek?

Jedno od pitanja koje je dobio šef struke Radničkog bilo je da približi javnosti kakav je Ester Sokler kao igrač, a kakav kao čovjek?

"Koristio sam ga i u defanzivi, jer igram sa visokim presingom, mnogo je dobar igrač, napada prostor, bio je naš najopasniji igrač u napadu, zna da nađe prostor, da se ubaci iza odbrambene linije rivala, dao je skoro sve golove za naš tim. Što se ljudske strane tiče Slovenci su tihi ljudi, ali on ima dobar karakter. Dobar je čovjek, tih, disciplinovan, želi da sluša i to je mnogo važno", završio je Slavko Matić.

