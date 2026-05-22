OFK Beograd pokvario Zvezdi proslavu titule: Poraz šampiona na kraju sezone

Crvena zvezda izgubila od OFK Beograda 1:2 u poslјednjoj utakmici sezone.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda doživjela je poraz od OFK Beograda (1:2) na kraju sezone Superlige. U posljednjoj utakmici pred odlazak na odmor, "romantičari" su pokvarili slavlje novog-starog prvaka i savladali ga golovima Itana Horda u 31. i Jakube Siluea u 59. minutu.

Poslije kašnjenja od čak 45 minuta i ceremonije u prisustvu porodica igrača i trenera Zvezde, ekipa Dejana Stankovića u kombinovanom sastavu nije uspijevala da uhvati ritam. Kapiten Aleksandar Katai bio je uporan, stvarao šanse i ulazio u njih, ali je to činio poslije ofsajda. Na momenat je bio i nervozan, pa je "ćuškom" igraču OFK Beograda kraj klupe pokazao da mu je bilo bitno da pobijedi i u ovom meču. Ipak, nije uspio, iako je centarfor Zvezde Bruno Duarte u nadoknadi vremena smanjio "špicem" na 1:2 i dao nadu da na šampionskoj proslavi šampion ipak neće izgubiti.

Šansu utakmice poslije toga je propustio mladi Luka Zarić, jer je sjajni golman OFK Beograda Nedeljko Stojišić (28) odbranio njegov udarac iz peterca i sačuvao pobjedu ekipi trenera Jovana Damjanovića.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!