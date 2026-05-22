Dejan Stanković sa porodicom na Marakani: Zagrlio suprugu Anitu, ćerki poklonio šampionsku medalju (FOTO)

Autor Dragan Šutvić
Trener Crvene zvezde na proslavi titule sa suprugom Anitom i ćerkom

Dejan Stanković Izvor: Marko Metlas

Fudbaleri Crvene zvezde slave osvojenu šestu uzastopnu "duplu krunu", a posljednji meč sezone u Superligi poslužio je i kao dobar povod da se šampionima dodele medalje i pehari. Na stadionu "Rajko Mitić", pred početak utakmice Crvena zvezda - OFK Beograd, dodijeljen je trofej igračima koji su učestvovali u osvajanju titule.

Medalja je tom prilikom dodijeljena i treneru Dejanu Stankoviću, koji se na ceremoniji pojavio sa svojom drugom suprugom i starijom ćerkom iz svog drugog braka. Zajedno su prošetali do legendarnog fudbalera Crvene zvezde Vladimira Petrovića Pižona, koji je svim osvajačima uručivao medalje.

Sa slovenačkom novinarkom Anitom Bojanič trener Crvene zvezde Dejan Stanković ima dvije ćerke. Starija ćerka Anđela rođena je početkom 2025. godine, a mlađa ćerka Andrea stigla je na svijet 10. aprila 2026. godine - prije oko mjesec i po dana.

Anita je od Dejana mlađa osam godina. Odrasla je u Ljubljani, glavnom gradu Slovenije, u kojem se školovala i stekla visoko obrazovanje na tamošnjem univerzitetu. Ima bogatu radnu karijeru, a kako navodi, trenutno radi za video-produkciju koja posluje i u Srbiji.

Slovenka je pratila Stankovića i u Moskvi, dok je radio za Spartak Moskvu do prošle godine, a sada im je Beograd baza.

Dejan Stanković iz prvog braka ima tri sina, a svi su se oprobali u fudbalu. Stefan je brzo odustao od fudbalske karijere, Filip je golman i sa Venecijom je nedavno herojski izborio ulazak u Seriju A, dok je Aleksandar reprezentativac Srbije, prvotimac Klub Briža i jedan od traženijih igrača u Evropi svog uzrasta.

Navodno, Inter je zainteresovan da u narednoj sezoni "spoji" braću Filipa i Aleksandra u klubu čiji su dres godinama nosili u mlađim kategorijama i u kojem je njihov otac postao legenda.

