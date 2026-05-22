"Upozorio sam Sinera da će izgubiti": Novak Đoković ga sreo u Parizu, otkrio o čemu su pričali

Novak Đoković govorio je o svom susretu sa Janikom Sinerom u Parizu.

Najblji teniser svih vremena Novak Đoković održao je konferenciju za novinare pred početak Rolan Garosa i potpuno otvoreno govorio o svojoj igri, karijeri i planovima.

U Pariz je došao da osvoji svoj 25. grend slem trofej i da pokuša da iskoristi odsustvo povrijeđenog Karlosa Alkaraza.

"Karlos je dvostruki šampion Rolan Garosa, naravno da je veliki udarac za turnir to što nije ovdje. Da li će to promijeniti moj pristup turniru? Ne vjerujem. Prolazio sam kroz izazovni period u vezi sa svojim tijelom u posljednjih 6-8 mjeseci i to mi je bio primarni fokus i glavna briga. Nisam baš razmišljao o tome da li imam više šanse sa Alkarazom na turniru ili bez njega", rekao je Đoković na konferenciji.

Prije svega želi da govori o svojoj pripremi.

"Ako sam zdrav i ako uspijem da održim napredak i svežinu kroz turnir, vjerujem da uvijek imam veoma dobru šansu. To sam i dokazao. U Australiji sam bio blizu da osvojim još jedan grend slem. Uvijek imam tu vjeru u sebe kada sam na terenu. I naravno, ta svježina neće biti ista od početka do kraja turnira", dodao je on.

Janik Siner je u velikom naletu i niže pobjede i osvojene Masterse. I Novak je svojevremeno to radio. Kako se osjeća teniser kada pobijedi u toliko uzastopnih mečeva, da li pritisak raste?

"Hoću da mu čestitam. To sam uradio na društvenim mrežama, ali uradiću to ponovo. Nevjerovatan uspjeh za njega i njegov tim. Pričali smo o tome da je impresivan na svim podlogama. Ljudi dovode u pitanje da li će na šljaci biti dominantan kao na čvrstoj podlozi, ali već se dokazao na šljaci i izuzetan je".

Siner je prije dolaska u Pariz "vezao" trijumfe na Mastersima u Madridu, Monte Karlu, Majamiju i Indijan Velsu.

"Kao jedan od dvojice igrača koji su osvojili 'Zlatni masters', znam koliko je to izazovno i teško. Zaista mu čestitam i veliko je dostignuće. A, on je veoma mlad i još ima dosta vremena pred sobom. Vjerujem da će pokušati da osvoji ovdje i 'Zlatni slem', ako ne griješim. Možda je u formi života, to što Karlos nije ovdje uvjećava još više njegove šanse da osvoji titulu. Svi smo tu da pokušamo da pobijedimo u mečevima protiv njega i da ga spriječimo da osvoji još titula".

Imali su zanimljiv razgovor Đoković i Siner na revijalnoj noći u Parizu posvećenoj Gaelu Monfisu.

"Juče smo gledali kako je izgubio tek treći put ove sezone od Monfisa i Svitoline (u revijalnom meču)", rekao je Novak Đoković uz smijeh. "Rekao sam mu na terenu da će izgubiti ako se ne uozbilji. Ipak, šalu na stranu".

Na tom mjestu je insistirao da priča o Gaelu Monfisu, čuvenom Francuzu koji će posljednji put ove godine igrati na Rolan Garosu.

"Hoću da kažem i nekoliko riječi o Gaelu. Bio mi je prijatelj, rival i neko na koga sam se zaista ugledao. Odrastali smo zajedno od 13. i 14. godine. Veče posvećeno njemu bilo je divno, uživali smo slaveći njegovu karijeru. Insistirao je da igramo i bilo je zabavno. Ovo je moja mala poruka njemu, jer to zaslužuje - ne samo kao teniser, već i kao ljudsko biće koje je dotaklo srca mnogih. Ima poštovanje svih u muškom i ženskom tenisu i ne znam nikoga ko ne zna Gaela. Jedan od mojih omiljenih igrača, nevjerovatan atleta i radujem se što ću gledati kako nastupa na svom posljednjem Rolan Garosu".

Kako je Novak počeo da igra agresivnije?

"Mislim da je to logično i očekivano. Izađem na teren i pokušavam da ranije koristim prilike. Ne postajem mlađi, tijelo mi prolazi kroz veće izazove, ne oporavljam se tako brzo od dugih mečeva. To je dio plana mečeva i taktike, posebno za velike mečeve. Nije lako to uvijek izvesti. Nisam po prirodi igrač koga karakteriše jak servis. Uvijek sam imao vjeru u svoju odbranu, ali to nekad radi protiv mene, jer me tjera da trčim više. Radim na tome, da skraćujem poene, da izvršim pritisak na protivnika. Pomaže kada 'radi'".

"Odrastao sam tako u tenisu i odgajan tako da igram blizu linije i da udaram lopticu u penjanju. Nisam igrao tako kroz čitavu karijeru, ali uvijek sam pokušavao da budem taj koji će diktirati poen i imati inicijativu. Teško je to uraditi protiv svih igrača, ali protiv većine sam pokušavao. Nadam se da je to bio slučaj i nije mi potrebna prevelika adaptacija da postanem agresivniji na terenu", objasnio je Novak Đoković.

Najbolji teniser svih vremena počeće učešće na Rolan Garosu u nedjelju, duelom protiv Francuza Đovanija Mpeši Perikara.

