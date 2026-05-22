Direktorka spremila tortu za Novaka Đokovića: Iznenadili ga u Parizu poklonom za 39. rođendan

Kada najveći svih vremena dočeka rođendan kod vas, onda to ovako poštujete.

Izvor: X.com/rolandgarros

Organizatori Rolan Garosa ulepšali su Novaku Đokoviću današnji dan, njegov 39. rođendan. Na koktelu teniskog kompleksa u Parizu, uručena mu je rođendanska torta dok je bio u društvu Ameli Morezmo. Legendarna Francuskinja i grend slem šampionka od 2021. godine je direktora Rolan Garosa i sa svojim timom željela je da uljepša Novaku dan koji tradicionalno slavi u Parizu još od 2005. godine.

Ne samo da je Novak Đoković trostruki šampion Rolan Garosa, već je i odavno domaći, što se vidjelo i u ovom lokepom gestu organizatora.

Morezmo je uvek isticala da se divi Novaku Đokoviću i njegovim ostvarenjima.

"Novak ima nevjerovatnu mentalnu snagu i vidjeli smo ga kako prevazilazi veoma kompleksne situacije na čudesan način", govorila je ona o njemu prethodnih godina.

Đoković je već nekoliko dana u Parizu i strpljivo se sprema za nedelju i za svoj prvi meč na ovogodišnjem Rolan Garosu, protiv domaćeg tenisera Mpeči-Perikara.

