Direktorka spremila tortu za Novaka Đokovića: Iznenadili ga u Parizu poklonom za 39. rođendan

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Kada najveći svih vremena dočeka rođendan kod vas, onda to ovako poštujete.

Torta za Novaka Đokovića na Rolan Garosu

Organizatori Rolan Garosa ulepšali su Novaku Đokoviću današnji dan, njegov 39. rođendan. Na koktelu teniskog kompleksa u Parizu, uručena mu je rođendanska torta dok je bio u društvu Ameli Morezmo. Legendarna Francuskinja i grend slem šampionka od 2021. godine je direktora Rolan Garosa i sa svojim timom željela je da uljepša Novaku dan koji tradicionalno slavi u Parizu još od 2005. godine.

Ne samo da je Novak Đoković trostruki šampion Rolan Garosa, već je i odavno domaći, što se vidjelo i u ovom lokepom gestu organizatora.

Morezmo je uvek isticala da se divi Novaku Đokoviću i njegovim ostvarenjima.

"Novak ima nevjerovatnu mentalnu snagu i vidjeli smo ga kako prevazilazi veoma kompleksne situacije na čudesan način", govorila je ona o njemu prethodnih godina.

Đoković je već nekoliko dana u Parizu i strpljivo se sprema za nedelju i za svoj prvi meč na ovogodišnjem Rolan Garosu, protiv domaćeg tenisera Mpeči-Perikara.

