Vezni fudbaler Slobodan Medojević neće nastaviti karijeru u Vojvodini.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine odigrali su istorijsku sezonu - stigli su do drugog mesta u Superligi i finala Kupa Srbije, ali igrački kadar nakon tih uspjeha neće ostati na okupu. Nakon što su stigle vesti da je vezni fudbaler Vukan Savićević već dogovorio saradnju sa Buriram junajtedom sa Tajlanda, klub napušta i legendarni kapiten Slobodan Medojević!

Vezni fudbaler Vojvodine i povratnik u novosadski tim najavio je pred meč protiv Novog Pazara da bi to trebalo da bude njegov posljednji meč u crveno-bijelom dresu. Kako sam ističe, nije bilo pregovora sa klubom oko nastavka saradnje - što je pomalo čudno jer je on godinama bio velika želja klupskih čelnika.

"Nismo još uvijek razgovarali, čovjek ništa ne može da predvidi, ali 99 odsto da će ovo biti moja posljednja utakmica u dresu Vojvodine. Tačno je da sam završio B licencu, svakako mi je u budućnosti plan da nastavim sa pohađanjem te licence i da idem dalje. Želim da možda odigram još možda godinu dana, ali vidjećemo, mora još dosta kockica da se poklopi“, istakao je Medojević.

Vidi opis "Ne mogu da igram nigdje osim u Vojvodini": Kapiten nije dobio ponudu da ostane u Novom Sadu Slobodan Medojević u duelu sa Sašom Ilićem. Slobodan Medojević Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Iskusni fudbaler zatim je za "Mozzart Sport" potvrdio da je blizu rastanak sa klubom u kojem je proveo veliki dio karijere i čiji navijači ga već godinama obožavaju. Dobro se u Novom Sadu pamte dani kada je Medojević igrao u inostranstvu, a svi oni koji vole Vošu prizivali njegov dolazak na "Karađorđe".

"Nije bilo kontakata sa ljudima iz kluba još uvijek, a za 10 dana mi ističe ugovor, to je za mene očigledan znak da je priča gotova. Svakako da neću igrati nigdje u Srbiji, jer ne vidim sebe ni u jednom drugom klubu osim u Vojvodini. Postoje određena interesovanja sa Kipra. Tamo sam proveo pet godina i to je jedna od opcija, ako uspiju sve kockice da se poklope. S obzirom da su mi i djeca krenula u školu ovdje, moram da organizujem sve kako bi bilo smisla i za njih. Tek kad završim sa igračkom karijerom, nastaviću da se bavim trenerskom licencom", istakao je iskusni fudbaler.

Slobodan Medojević je rođeni Novosađanin koji je ponikao u redovima Vojvodine, a davne 2007. godine debitovao je za prvi tim. Naredne četiri godine proveo je u prvom timu, a zatim je karijeru gradio u Volfsburgu, Ajntrahtu iz Frankfurta i Darmštadu, pre nego što se oprobao i na Kipru gdje je igrao za AEL Limasol. Dres Vojvodine ponovo je obukao 2024. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!