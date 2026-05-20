"Ima neko iz Hrvatske? Eto, može Hajduk": Reprezentativac Srbije baš hoće da ide u Split

Dragan Rosić priželjkuje da Vojvodina i Hajduk Split igraju na evropskoj sceni tokom ljeta.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine nisu uspjeli da osvoje Kup Srbije jer su u finalu protiv Crvene zvezde lošije izvodili penale, ali su samo nekoliko dana kasnije obezbijedili drugo mjesto u Superligi Srbije. Plasman na drugu poziciju timu Miroslava Tanjge donosi borbu za ulazak u Ligu Evrope, koja bi mogla da bude veoma interesantna u regionalnim okvirima.

Kao jedan od potencijalnih rivala Vojvodine pojavljuje se Hajduk iz Splita, a nema sumnje da bi dvomeč ova dva tima privukao izuzetnu pažnju. Te mečeve priželjkuje čak i standardni prvotimac Vojvodine i povremeni reprezentativni golman Srbije Dragan Rosić, jedan od iskusnijih u timu iz Novog Sada.

"U prvom kolu nismo nosioci. Protivnici će biti teški", rekao je golman Vojvodine i povremeni reprezentativac Srbije Dragan Rosić u podkastu "2x45" i dodao: "Iskreno, zaboravio sam ko su potencijalni protivnici. Ima neka ekipa iz Hrvatske, Hajduk Split? Eto, može. Zašto? Nakon utakmice sa Zvezdom zavoljeli smo glasne utakmice. Zašto ne oni?"

Eventualni dvomeč protiv Hajduka iz Splita bio bi samo prvi korak Vojvodine ka grupnoj fazi Lige Evrope. Novosadski tim nikada ranije nije igrao u grupnoj fazi nekog od postojećih UEFA takmičenja, dok je to polazilo za rukom timovima poput TSC-a i Čukaričkog.

"Ja sam se, iskreno da vam kažem jako iznenadio tom činjenicom. Ali eto, očigledno je da bi trebalo mi da budemo ti koji će ući u istoriju po tom pitanju. Zašto? Baš zato što si ti rekao - manji klubovi, dosta manji klubovi od Vojvodine, uspijevali su da igraju grupne faze. Štaviše, pravili su i dobre rezultate u Evropi, rezultate za svaku pohvalu. A Vojvodina, koja ima veći budžet od tih klubova i ima kvalitetnije igrače od njih, u pravom je trenutku da ostvari taj uspjeh", zaključio je Rosić.