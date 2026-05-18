Miroslav Tanjga: "Ovo je istorijska sezona Vojvodine, sada da se spremamo za Evropu"

Fudbaleri Vojvodine završili su Superligu Srbije na drugom mjestu tabele prvi put od 2009.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine završili su Superligu na drugom mjestu tabele i ostvarili najviši plasman još od 2009, kada su bili vicešampionui iza Partizana, a ispred trećeplasirane Zvezde. U nedjelju uveče, Novosađani su pobedom protiv OFK Beograda obezbijedili sigurnih "plus 3" u odnosu na Partizan kolo prije kraja i tim iz Humske ne može da ih ugrozi jer je "Stara dama" kao drugoplasirana ušla u plej-of.

To znači da će Vojvodina definitivno ovog ljeta igrati u kvalifikacijama za Ligu Evrope od 1. kola. Ime protivnika (među kojima bi mogao da bude i Hajduk Split) saznaće na žrijebu 16. juna, prvu utakmicu u Evropi igraće 9. jula, a revanš 16. jula.

"Pobijedili smo na strani i moram da kažem da je ovo istorijska sezona za nas, poslije svih nedaća koje smo imali. Čestitam svima u klubu, sada nam preostaje da se pripremamo za Evropu", rekao je trener Vojvodine Miroslav Tanjga poslije meča.

Tanjga uzvratio povjerenje

Izvor: MN PRESS

Šef struke Vojvodine vodio je ekipu do 22 pobjede u 36 kola Superlige, kao i do finala Kupa Srbije drugu sezonu zaredom, u kojem je njegov tim izgubio od Crvene zvezde dramatično, na penale. Tanjga je sjeo na klupu Vojvodine u martu 2025. godine i pod njegovim vođstvom ekipa je u 55 utakmica ostvarila 33 pobjede, uz devet remija i 13 poraza.

Krajem prošle sezone Voša je dramatično ostala bez Evrope porazom od Partizana u maju 2025. na svom stadionu, a u međuvremenu je pružila Tanjgi povjerenje a on je to uzvratio i sa svojim timom vratio Vojvodinu u drugo po snazi međunarodno takmičenje.

Za prekid crnog niza u Evropi

Sada je pred Vojvodinom veliki cilj da napravi uspjeh Evropi, u kojoj je u posljednjih osam kvalifikacionih kola ostvarila samo jednu pobjedu - protiv litvanskog Panevežisa. U posjlednja četiri evropska dvomeča gubila je od LASK-a, APOEL-a, Ajaksa i Maribora. Ovog ljeta je prilika da taj učinak popravi.

Bonus video:

OFK Beograd Vojvodina Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)