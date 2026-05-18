Miroslav Tanjga: "Ovo je istorijska sezona Vojvodine, sada da se spremamo za Evropu"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Fudbaleri Vojvodine završili su Superligu Srbije na drugom mjestu tabele prvi put od 2009.

Fudbaleri Vojvodine završili su Superligu na drugom mjestu tabele i ostvarili najviši plasman još od 2009, kada su bili vicešampionui iza Partizana, a ispred trećeplasirane Zvezde. U nedjelju uveče, Novosađani su pobedom protiv OFK Beograda obezbijedili sigurnih "plus 3" u odnosu na Partizan kolo prije kraja i tim iz Humske ne može da ih ugrozi jer je "Stara dama" kao drugoplasirana ušla u plej-of.

To znači da će Vojvodina definitivno ovog ljeta igrati u kvalifikacijama za Ligu Evrope od 1. kola. Ime protivnika (među kojima bi mogao da bude i Hajduk Split) saznaće na žrijebu 16. juna, prvu utakmicu u Evropi igraće 9. jula, a revanš 16. jula.

"Pobijedili smo na strani i moram da kažem da je ovo istorijska sezona za nas, poslije svih nedaća koje smo imali. Čestitam svima u klubu, sada nam preostaje da se pripremamo za Evropu", rekao je trener Vojvodine Miroslav Tanjga poslije meča.

Tanjga uzvratio povjerenje

Šef struke Vojvodine vodio je ekipu do 22 pobjede u 36 kola Superlige, kao i do finala Kupa Srbije drugu sezonu zaredom, u kojem je njegov tim izgubio od Crvene zvezde dramatično, na penale. Tanjga je sjeo na klupu Vojvodine u martu 2025. godine i pod njegovim vođstvom ekipa je u 55 utakmica ostvarila 33 pobjede, uz devet remija i 13 poraza.

Krajem prošle sezone Voša je dramatično ostala bez Evrope porazom od Partizana u maju 2025. na svom stadionu, a u međuvremenu je pružila Tanjgi povjerenje a on je to uzvratio i sa svojim timom vratio Vojvodinu u drugo po snazi međunarodno takmičenje.

Za prekid crnog niza u Evropi

Sada je pred Vojvodinom veliki cilj da napravi uspjeh Evropi, u kojoj je u posljednjih osam kvalifikacionih kola ostvarila samo jednu pobjedu - protiv litvanskog Panevežisa. U posjlednja četiri evropska dvomeča gubila je od LASK-a, APOEL-a, Ajaksa i Maribora. Ovog ljeta je prilika da taj učinak popravi.

OFK Beograd Vojvodina
