Vojvodina već zna imena nekoliko timova potencijanih rivala u kvalifikacijama za Ligu Evrope
Osvajanjem drugog mjesta na tabeli Superlige Srbije, Vojvodina se kvalifikovala za Ligu Evrope u kojima će krenuti od 1. kola. Za sada je poznato da će u toj fazi među povlašćenim timovima biti Hajduk Split, vicešampion Hrvatske, Ferencvaroš kao vicešampion Mađarske i Karabag, vicešampion Azerbejdžana.
U prvoj rundi biće osam povlašćenih i osam nepovlašćenih, a konačan spisak tek će biti potvrđen kada bude okončana sezona u drugim ligama i kada se saznaju pobjednici kupova u Švajcarskoj, Izraelu, Ukrajini, Bugarskoj, na Kipru i u Moldaviji.
S obzirom na to da je Dinamo Kijev četvrtoplasirani u Ukrajini iza prvaka Šahtjora i da će u finalu Kupa 20. maja igrati protiv drugoligaša Černigova, moguće je i da ukrajinski velikan dođe u Novi Sad ovog ljeta. Takođe, rasplet će pokazati i to da li će švedski vicešampion Hamarbi i slovački osvajač Kupa Žilina ući među povlašćene.
Vojvodina može na Hajduk Split: Potencijalni rivali "lala" u Ligi Evrope
Žrijeb za 1. kolo Lige Evrope zakazan je za 16. jun. Prve utakmice biće odigrane 9. jula, a revanši 16. jula.
Takođe, već sada je definitivno da će među nepovlašćenima biti Univerzitatea iz Rumunije, slovenački Aluminij, irski Deri Siti i islandski Vestri.
Ako Vojvodina prođe u sljedeću fazu, među povlašćenima u 2. kolu čekaju je Viktorija Plzenj, Mitjiland, PAOK, Benfika i pobjednik dvomeča u kojem će učestvovati Ferencvaroš. Ako Vojvodina odmah ispadne iz Lige Evrope, nastaviće ljeto u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.
Vojvodina je posljednji put igrala u kvalifikacijama za Ligu Evrope u ljeto 2024. i ispala od Ajaksa, a potom je u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu ispala na penale protiv Maribora. To je bio i posljednji evropski meč Voše.
Bonus video:
(MONDO)