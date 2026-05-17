Lalatoviću haos u glavi oko ostanka u klubu: "Da petorici platimo 10.000 evra mjesečno, trećinu na ruke"

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović još jednom je apelovao na rukovodstvo kluba da uloži novac u pojačanja za sljedeću sezonu

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović apelovao je poslije ispuštene pobjede protiv Železničara (2:2) na upravu kluba da uloži novac u tim za sljedeću sezonu. Naglasio je da u postojećem sastavu samo desetorica zaslužuju da ostanu i "nacrtao" je čelnicima na čelu sa generalnim direktorom Fikretom Međedovićem šta da rade ako ne žele da Pazar ispadne sljedeće sezone.

"Čestitao bih Želji na zasluženo izborenom izlasku u Evropu. Malo i zavidim kolegi, u posljednjem kolu je mogao da vidi na koga može da računa, a ja nažalost to mogu da vidim u posljednjih osam kola zbog naših problema u igračkom kadru. Evo vidjeli ste šta znači kad izađe jedan ili dva igrača. Kad izađu, sve je puklo kao kula od karata. Kako smo mi u plej-ofu sa 14-15 ograča, ne umijem to da objasnim. Čestitam momcima, poslije prinudnih izmjena nismo postojali na terenu."

Novi Pazar je protiv Železničara imao prednost 2:0 golovima Dritona Camaja i Zorana Alilovića, ali je četvrtoplasirani Železničar izborio bod pogocima Janka Jevremovića u 76. minutu i Nikole Jovanovića u 90+5'.

"Tačno znam na koga mogu da računam, a na koga ne. Ovde može da ostane 10 igrača, svi drugi da dobiju ispisnice i da nastave dalje, jer nemaju kvalitet za Pazar. Njih 10 igrača imaju, ostali nemaju, uprava to zna. Pazar će sigurno ispasti iz lige ako ne dovede 10 kvalitetnih igrača. Budžet mora da se napravi, igrači danas traže velike plate. Moramo da platimo petorici igrača minimum po 10.000 evra mesečno, moraju da od toga bar 30 odsto dobiju na ruke i niko neće doći u Pazar bez tih para. Ako to ne budemo imali - prvi smo kandidati da ispadnemo iz lige sledeće sezone. Imamo 10 igrača koji zaslužuju da budu ovde, ostali su tu da treniraju i da popune broj".

"Ostaje mi haos u glavi zbog odluke šta dalje"

Naglasio je Lalatović da ne žali zbog ispuštene pobjede, već zbog komplikovane situacije u vezi sa sljedežom sezonom.

"Ne ostaje meni žal zato što smo primili gol, u glavi mi ostaje haos zbog odluke šta dalje. Da li ostati ili ne ostati? Da li možemo sljedeće sezone uopšte da dovedemo 10 novih igrača, to trener treba da uigra i da ima za prvo kolo. Ako mi dovedu igrača 10 dana pred prvenstvo, oni su nespremni, bili su na plaži, na moru, dok ih spremim, moja je glava otišla. Neću ih imati. Ona ekipa koja bude dobro selektirana i koja već sada ima kostur, imaće sljedeće sezone značajnu ulogu u srpskom fudbalu, oni koji budu gledali kako da uštede sljedeće sezone će ispasti iz lige", rekao je Lalatović.

Novi Pazar će u sljedećem, posljednjem kolu gostovati Vojvodini, koja je od večeras definitivno vicešampion Srbije i učesnik kvalifikacija za Ligu Evrope.