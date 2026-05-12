"Slali mejlove princu, zvali me ministri zbog hapšenja": Lalatović u obračunu sa "kukavicama" iz Srbije

Nenad Lalatović otkriva kako su mu iz Srbije pokušavali da sabotiraju transfer u Al Batin, šaljući negativne poruke vlasniku kluba.

Nenad Lalatović je prije pet godina uspio da ostvari transfer u saudijski Al Batin gde ga je dočekao bogat ugovor, a kako sada priznaje - mnogi su pokušali da mu pokvare taj posao. Preciznije, Lalatović tvrdi da su ljudi iz Srbije slali mejlove vlasniku kluba i pokušavali su da ga ubijede da ne dovodi srpskog trenera.

"Zakačio sam se s nekim ljudima koji to ne praštaju i koji i dalje na sve načine pokušavaju... Evo, zamislite ovu stvar, je li ovo normalno? Sad da vas pitam. Ja sam potpisao u Saudijskoj Arabiji. Taj princ koji me je kupio, dao je velike pare za mene. Stiže mu 20 mejlova mu stiže iz Srbije: 'Nemoj da ga uzmeš, on je ovakav, on je onakav...' Šalju moje klipove, samo da bi mi pokvarili transfer. Ljudi, pa to nije normalno", rekao je Nenad Lalatović u podkastu "Mozzart Sporta".

"Ja kažem: 'Ne kvarite vi meni transfer. Ja imam troje djece u tom trenutku, Jovanić (trener golmana) troje - to je šestoro. Vještica dvoje - to je osmoro. Dragan Šarac jedno - to je devetoro. Bratić jedno - to je desetoro. Nović dvoje - to je dvanaestoro djece. Njih hoćeš da ostaviš na ulici zato što mene ne voliš?", dodao je Lalatović.

"Pričali da sam uhapšen"

"Pa nije normalno da kažete: 'On je uhapšen u Arabiji', kao uhapsili su me na aerodromu", prisjetio se još jedne drame Lalatović i dodao da je zbog toga imao mnogo problema.

"Princ me cijenio" "Mene zove princ i kaže: 'Znaš zašto te cijenim? Jer da je to sve istina što oni pričaju, da si najgori, da si ovakav i onakav, pa ti ne bi trajao toliko u Srbiji, bre. Baš zato te hoću. Zato što sam dobio dvadeset mejlova da te ne uzmem. I to svi iz Srbije'."

"Ljudi me zovu, ja trčim na traci. Gledam ih, rekoh - šta vam je?! Ministri zovu da pitaju da li sam uhapšen. Ljudi, jeste li vi normalni? Imam trening. Ja im puštam video, šetam tamo, lijepo vrijeme, treniram. Dokle su ljudi ovdje išli? Ja kažem: 'Ljudi, ja to nikad ne bih uradio.' Evo, vjerujte mi, kunem se u svoju majku, nikada. Ma koliko god da si rekao nešto loše o meni, ja sam nekom rekao samo ono što sam tad mislio da jeste. Imali smo neke verbalne sukobe, ali nisam htio da te uništim. To nije normalno, ljudi, da zovete i da pokušate da mi uništite transfer. Znate koliko su meni samo transfera tako uništili? Neću ni da pričam o tome, mene to boli, ali ne pričam da se ne žalim."

"Ti isti ljudi koji to rade ne smiju da me pogledaju u oči, vjerujte, skrivaju pogled jer su kukavice. Znate zašto su kukavice? Zato što ne uništavaju mene, uništavaju našu djecu. Uništavaju moju karijeru. Njih baš briga da ću ja sutra ostati na ulici, njih ne zanima, oni bi me samljeli da mogu, a ja to nikom ne bih uradio", dodao je aktuelni trener Novog Pazara.