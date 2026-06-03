Drakonska kazna za petostrukog šampiona Sjeverne Makedonije: Škendija izbačena iz Kupa u narednoj sezoni!?

Škendija neće moći da gra u Kupu naredne sezone, a pritom mora da plati čak 105.000 evra.

Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Fudbalski savez Sjeverne Makedonije izrekao je jednu od najžešćih kazni u istoriji tamošnjeg fudbala. "Nastradala" je Škendija, kojoj je zbog niza incidenata zabranjen nastup u kup-takmičenju za sezonu 2026-2027!

Klub iz Tetova je, naime, u tek završenoj sezoni odmjerio snage sa Sileksom iz Kratova u borbi za trofej u makedonskom Kupu. Na skopskom stadionu "Toše Proeski", Sileks je upisao minimalnu pobjedu (1:0), ali se mnogo više pričalo o nefudbalskim stvarima.

Škendija je, kako pišu makedonski mediji, kažnjena zbog nepoštovanja državnih simbola, zviždanja navijača tokom intoniranja himne kao i nacionalističkih transparenata tokom meča i pirotehnike, ali i zbog činjenice da je klub odbio da primi srebrne medalje po završetku finalnog meča.

Stoga je FS Sjeverne Makedonije izrekao drakonsku kaznu pa će osim izbacivanja iz Kupa za narednu sezonu Škendija morati da plati 105.000 evra u kasu Saveza, dok će prve četiri domaće utakmice u novoj sezoni igrati bez prisustva publike.

Škendija je, inače, proalbanski klub osnovan 1979. godine, a do sada je pet puta bio državni šampion. Dva puta je dolazio do kraja u Kupu, a u svojim vitrinama ima i jedan trofej makedonskog Superkupa.

Najznačajniji uspjeh na ino-sceni Škendija je ostvarila u prošloj sezoni, stigavši do baraža za osminu finala Konferencijske lige, u kojem je poražena od turskog Samsunspora.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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