Škendija u Antaliji savladala Sarajevo: Nakon dva remija, stigao i poraz

U pripremnoj utakmici Škendija je slavila sa 3:2.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbaleri Sarajeva doživjeli su poraz na pripremama u Antaliji, a od „bordo“ tima bila je bolja Škendija. Tim iz Sjeverne Makedonije slavio je sa rezultatom 3:2.

Tim sa Koševa je bolje otvorio meč i stigao do prednosti već u 12. minutu. Nakon centaršuta Kuprešaka, lopta je stigla do Beganovića koji se lijepo snašao i pogodio za 1:0.

Nije Sarajevo dugo imalo prednost, s obzirom da je Škendija do izjednačenje stigla u 17. minutu. Strijelac je bio Ibraimi.

Isti igrač donio je preokret svome timu u 33. minutu, nakon što je bio precizan iz jedanesterca. Škendija je bolju igru krunisala i trećim golom u 56. minutu. Strijelac je ovog puta bio Spahiju.

Cvitanović je u 60. minutu uveo kompletan novi tim, a to se odrazilo i na igru pa je Sarajevo preuzelo inicijativu. U 77. minutu Sarajevo smanjuje zaostatak nakon autogola. Defanzivac makedonskog tima je vratio loptu golmanu koji je katastrofalno reagovao, a lopta je završila u mreži.

Krenulo je Sarajevo po izjednačenje, ali promjene rezultata nije bilo.