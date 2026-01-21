logo
Pojačanje iz Danske stiglo na "Koševo": Hujber zvanično novi igrač Sarajeva

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Luka Hujber novi je fudbaler Sarajeva.

Luka Hujber Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbalski klub Sarajevo predstavio je najnovije pojačanje. Na "Koševo" je iz Danske stigao Luka Hujber, koji je sa "bordo" klubom potpisao saradnju do kraja sezone, uz mogućnost da ugovor bude produžen na još 12 mjeseci.

Hujber u Sarajevo stiže iz danskog Vajlea, a prije odlaska u Skandinaviju nastupao je u rodnoj Hrvatskoj. Karijeru je počeo u omladinskim selekcijama zagrebačke Lokomotive, igrao je i za drugi tim Dinama iz Zagreba, kao i Istru.

"Riječ je o igraču koji iza sebe ima međunarodno iskustvo, a dolazak u 'bordo' tim predstavlja nastavak planskog jačanja igračkog kadra uoči predstojećih izazova", saopšteno je iz Sarajeva.

U danskoj Superligi ove sezone upisao je samo dva nastupa, dok je jedan meč odigrao u kupu. Može da igra na poziciji štopera i desnog beka.

