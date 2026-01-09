logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Giorgi Guljašvili definitivno napustio Sarajevo: Gruzin potpisao za španski klub

Giorgi Guljašvili definitivno napustio Sarajevo: Gruzin potpisao za španski klub

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Kapiten Sarajeva Giorgi Gulijašvili karijeru će nastaviti u španskom Rasingu iz Santandera, a transfer je realizovan uz fiksni iznos obeštećenja, dodatne bonuse i procenat od eventualne buduće prodaje.

Georgi Gulijašvili u Rasing Santander Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Sarajevo je potvrdilo transfer gruzijskog fudbalera u saopštenju.

“Gruzijski reprezentativac je u prvom dijelu sezone upisao 20 nastupa u svim takmičenjima, uz dva postignuta gola i osam asistencija. Ukupno je u bordo dresu FK Sarajevo odigrao 69 utakmica, postigao 23 gola i dodao 15 asistencija.

Na “Koševo’ je stigao početkom 2023. godine iz Saburtala Tbilisi, a jedan dio karijere proveo je i na pozajmici u Veležu iz Mostara. Kontinuirane dobre partije donijele su mu i status standardnog člana A reprezentacije Gruzije, za koju je do sada nastupio šest puta.

“Teško je pronaći prave riječi nakon svega što sam doživio u Sarajevu. Ovaj klub i ovaj grad su mi dali povjerenje, odgovornost i čast da nosim kapitensku traku, što ću zauvijek pamtiti. Zajedno smo prošli mnogo toga i svaka utakmica na ‘Koševu’ nosi posebnu emociju. Odlazim ponosan na sve što smo ostvarili i zahvalan saigračima, stručnom štabu i navijačima koji su uvijek bili uz mene. FK Sarajevo nije samo stanica u mojoj karijeri, već dio mene. Nosim vas sa sobom gdje god da idem”, poručio je Gulijašvili.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rasing Santander Giorgi Gulijašvili FK Sarajevo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC