Giorgi Guljašvili definitivno napustio Sarajevo: Gruzin potpisao za španski klub

Kapiten Sarajeva Giorgi Gulijašvili karijeru će nastaviti u španskom Rasingu iz Santandera, a transfer je realizovan uz fiksni iznos obeštećenja, dodatne bonuse i procenat od eventualne buduće prodaje.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Sarajevo je potvrdilo transfer gruzijskog fudbalera u saopštenju.

“Gruzijski reprezentativac je u prvom dijelu sezone upisao 20 nastupa u svim takmičenjima, uz dva postignuta gola i osam asistencija. Ukupno je u bordo dresu FK Sarajevo odigrao 69 utakmica, postigao 23 gola i dodao 15 asistencija.

Na “Koševo’ je stigao početkom 2023. godine iz Saburtala Tbilisi, a jedan dio karijere proveo je i na pozajmici u Veležu iz Mostara. Kontinuirane dobre partije donijele su mu i status standardnog člana A reprezentacije Gruzije, za koju je do sada nastupio šest puta.

“Teško je pronaći prave riječi nakon svega što sam doživio u Sarajevu. Ovaj klub i ovaj grad su mi dali povjerenje, odgovornost i čast da nosim kapitensku traku, što ću zauvijek pamtiti. Zajedno smo prošli mnogo toga i svaka utakmica na ‘Koševu’ nosi posebnu emociju. Odlazim ponosan na sve što smo ostvarili i zahvalan saigračima, stručnom štabu i navijačima koji su uvijek bili uz mene. FK Sarajevo nije samo stanica u mojoj karijeri, već dio mene. Nosim vas sa sobom gdje god da idem”, poručio je Gulijašvili.

(MONDO)