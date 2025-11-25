logo
Sarajevo odbilo ponudu AIK-a za Gulijašvilija: Šveđani spremaju novu

Autor Haris Krhalić
Giorgi Gulijašvili na meti švedskog AIK-a.

Giorgi Gulijašvili Izvor: Promo/FK Sarajevo

Švedski velikan AIK bacio je oko na ofanzivca Sarajeva Giorgija Gulijašvilija, piše tamošnji portal Expressen. Klub iz Stokholma u potrazi je za pojačanjem u napadu i već je poslao prvu ponudu na adresu bordo tima.

Međutim, prema informacijama koje navodi isti izvor, Sarajevo je odbilo tu ponudu Šveđana, ali se očekuje da AIK vrlo brzo pošalje novu i konkretniju.

Navodno interesovanje za odličnog Gruzijca ne dolazi samo iz Skandinavije – Gulijašvilija prate i zagrebački Dinamo, kao i još nekoliko klubova iz inostranstva.

Gulijašvili nije nastupio u posljednjem susretu Sarajeva protiv Rudara iz Prijedora, a iz kluba su saopštili da je dobio poštedu nakon reprezentativnih obaveza.

