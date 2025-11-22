logo
"Ljut sam, jako sam ljut"! Cvitanović ljut poslije ispuštene pobjede: Ovo se ne smije dešavati!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

"Ljut, sam, baš baš jako sam ljut", priznao je trener Sarajeva Mario Cvitanovič poslije ispupštene pobjede njegove ekipe u Prijedoru.

MArio Cvitanović ljut poslije meča Rudar Sarajevo Izvor: FK Sarajevo/Facebook

Ekipa Sarajeva nije uspjela da nastavi pobjednički niz od tri vezana trijumfa. Umjesto toga šok u Prijedoru i poraz 2:1 iako je bordo ekipa vodila do 71. minuta.

U razmaku od samo dva minuta dva momka pnikla na Koševu, Nedim Keranovič i Tarik Ramić pogađali su za Rudar i tako „oteli“ gotovo već dobijene bodove Sarajevu.

"Ljut sam, baš baš jako sam ljut", bio je prvi komentar trenera Sarajeva Maria Cvitanovića. "Utakmica je bila apsolutno pod kontrolom, apsolutno se ništa nije dešavalo i umjesto da akciju prije njihovog gola odemo na 2:0 iz prilike Mujkiča mi primimo dva identična gola. Jedan iz prekida na prvoj stativi, drugi iz nikakve situacije. Ovo nam se ne smije ponavljati, ne smije se dešavati", rekao je on.

Trener Sarajeva rekao je da njegova ekipa nije uspjela da zadrđi posjed i da su odlučile greške.

"Opet smo kasnije stisnuli, ali nismo uspjeli zabiti gol. Čestitam ekipi Rudara na pobjedi i klubu zbog toga što se potrudio da teren bude ovakav kakv jeste. Moglo se igrati, ali mi jednostavno nismo uspjeli zadržati loptu. Utakmica je bila totalno pod kontrolom i onda te dvije situacije odvedu utakmicu u totalno drugom smjeru. Ali to je tako, to je fudbal. Šteta, baš šteta", zaključio je Cvitanović.

Tagovi

Mario Cvitanović FK Sarajevo FK Rudar Prijedor Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

