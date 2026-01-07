logo
Novi sjajan posao Bornmuta: Siti će Semenja platiti 65 miliona funti

Autor Haris Krhalić
0

Bornmut je Antoana Semenja platio 10 miliona funti.

antoan semenjo ide u mančester siti Izvor: Shaun Boggust/COLORSPORT / Sipa Press / Profimedia

Fudbaler Bornmuta Antoan Semenjo obaviće u četvrtak lekarske preglede uoči prelaska u Mančester siti.

Očekuje se da će se dogovor formalizovati nakon što Bornmut u srijedu uveče odigra utakmicu protiv Totenhema, prenio je danas Skaj.

Trener Bornmuta Andoni Iraola rekao je danas da će Semenjo igrati protiv Totenhema, alli da bi to mogla biti njegova posljednja utakmica za klub.

Skaj je prenio da će se to ostvariti jer je postignut usmeni dogovor da 25-godišnji fudbaler pređe u Mančestr siti za 65 miliona funti koliko vrijedi otkupna klauzula, koja ističe u petak.

Drugoligaški klub Bristol siti dobiće 20 odsto od transfera Semenja, pošto je tog fudbalera prodao Bornmutu u januaru 2023. godine za oko 10 miliona funti.

Mančester siti je jedini klub koji je kontaktirao Bornmut u vezi otkupne klauzule, iako su pred kraj prošle godine za Semenja bili zainteresovani Liverpul, Mančester junajted, Totenhem i Čelsi.

Skaj je prenio da će Siti zadržati Savinja i Omara Marmuša i u slučaju dolaska Semenja.

Tagovi

Premijer liga Mančester siti Bornmut

