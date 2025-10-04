Evrogol, preokret i minutaža za Milosavljevića: Bornmut je drugi u Premijer ligi, dva Srbina slave

Evrogol Džastina Klajverta, pobjeda Bornmuta i minutaža za Veljka Milosavljevića u Premijer ligi i trijumfu protiv Fulama.

Izvor: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Bornmut je drugi u Premijer ligi. Poslije sedam odigranih kola ekipa Andonija Iraole je odmah iza Liverpula i ima 14 bodova, samo bod manje od tima sa "Enfilda" i poen više od Arsenala koji ima meč manje. I minutažu u tome je dobio i Veljko Milosavljević.

Bornmut je pobijedio Fulam sa 3:1 u meču u kom se povrijedio Saša Lukić. Počelo je loše za domaći tim pošto je Rajan Sesenjon pogodio u 70. minutu, ali je onda na scenu stupio prvo Antoan Semenjo. Postigao je prelijep gol poslije prodora u 78. minutu, praktično iz mrtvog ugla i krivica pripada i golmanu Berndu Lenu.

WHAT A BEAUTIFUL GOAL FROM JUSTIN KLUIVERT TO GIVE BOURNEMOUTH THE LEAD!pic.twitter.com/qW5zuZRNUW — Tekkers Foot (@tekkersfoot)October 3, 2025

U 84. minutu je Džastin Klajvert, sin legendarnog Patrika, postigao evrogol sa oko 20 metara. Potom je u 85. minutu Milosavljević zamijenio Dejvida Bruksa. Bio je na terenu i kada je poslije kontre Semenjo u 96. minutu postavio konačan rezultat. Na kraju veliko slavlje za dvojicu Srba - Đorđa Petrovića i Veljka Milosavljevića.

