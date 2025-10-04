logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evrogol, preokret i minutaža za Milosavljevića: Bornmut je drugi u Premijer ligi, dva Srbina slave

Evrogol, preokret i minutaža za Milosavljevića: Bornmut je drugi u Premijer ligi, dva Srbina slave

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Evrogol Džastina Klajverta, pobjeda Bornmuta i minutaža za Veljka Milosavljevića u Premijer ligi i trijumfu protiv Fulama.

Premijer liga Bornmut pobijedio Fulam 3 1 Izvor: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Bornmut je drugi u Premijer ligi. Poslije sedam odigranih kola ekipa Andonija Iraole je odmah iza Liverpula i ima 14 bodova, samo bod manje od tima sa "Enfilda" i poen više od Arsenala koji ima meč manje. I minutažu u tome je dobio i Veljko Milosavljević.

Bornmut je pobijedio Fulam sa 3:1 u meču u kom se povrijedio Saša Lukić. Počelo je loše za domaći tim pošto je Rajan Sesenjon pogodio u 70. minutu, ali je onda na scenu stupio prvo Antoan Semenjo. Postigao je prelijep gol poslije prodora u 78. minutu, praktično iz mrtvog ugla i krivica pripada i golmanu Berndu Lenu.

U 84. minutu je Džastin Klajvert, sin legendarnog Patrika, postigao evrogol sa oko 20 metara. Potom je u 85. minutu Milosavljević zamijenio Dejvida Bruksa. Bio je na terenu i kada je poslije kontre Semenjo u 96. minutu postavio konačan rezultat. Na kraju veliko slavlje za dvojicu Srba - Đorđa Petrovića i Veljka Milosavljevića.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Premijer liga Bornmut Fulam Veljko Milosavljević Đorđe Petrović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC