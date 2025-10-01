Legendarni igrač Liverpula proglasio bankrot: Bio je najplaćeniji, a sad je na dnu

Bivši fudbaler Liverpula Džon Barns proglasio je bankrot, dužan je oko 1.5 miliona funti.

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Čuveni fudbaler Liverpula i engleske reprezentacije Džon Barns (61) proglasio je bankrot. Objavljeno je da duguje oko 1.5 miliona funti i zbog svega toga je bio primoran to javno da saopšti. Njemu je stigla oduka Višeg suda u Londonu koja je potom saopštena i u listu "Londonska Gazeta".

Barns je otvorio biznis u svijetu medija i napravio firmu pod nazivom "Barns medija limited". Ustanovljeno je da su dugovanja te firme ogromna i da iznose oko 1.5 miliona funti. Između ostalog je ustanovljeno i da nije plaćao porez.

: John Barnes has been declared bankrupt after the Liverpool legend ran up debts of £1.5 MILLION.



(Source:@MailSport)pic.twitter.com/FCp6QOaFc5 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive)September 30, 2025

Džon Barns je u karijeri nosio dresove Votforda, Liverpula, Njukasla i Čarltona, odigrao je 79 mečeva za reprezentaciju Engleske, a kao trener je radio u Seltiku, a bio je menadžer Jamajke i Tranmer Roversa.

Inače, Džon je krajem osamdesetih godina prošlog vijeka ispisao istoriju pošto je postao prvi igrač ikada sa platom od 10.000 funti nedjeljno. Sada su te cifre astronomske, ali je u to vrijeme bila neverovatna cifra u pitanju. Najviše uspjeha imao je u Liverpulu gdje je osvojio dvije titule, dva FA Kupa, jedan Liga kup i tri Komjuniti šilda.