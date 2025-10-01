"My name is Virc, Florijan Virc - 008"

Florijan Virc ovog je ljeta stigao u Liverpul kao veliko pojačanje, a postao je predmet sprdnje na društvenim mrežama.

Liverpul je bivšu zvijezdu Bajer Leverkuzena platio 135 miliona evra, što je njemačkog fudbalera svrstalo na peto mjesto najskupljih transfera svih vremena – ispred njega su samo Nejmar, Kilijan Mbape, Žoao Feliks i Aleksander Isak.

Transfer Nijemca na "Enfildu" se doživio velikim uspjehom s obzirom da su Virca pokušali da dovedu i Real Madrid, Mančester siti i minhenski Bajern. Međutim, nakon tri mjeseca u crvenom dresu, Virc je na meti žestokih kritika, a na društvenim mrežama je postao predmet sprdnje.

Na osam odigranih mečeva u Premijer ligi i Ligi šampiona nije upisao ni gol niti asistenciju, a jedini učinak zabilježio je u revijalnom Čeriti Šildu.

Zbog toga je na društvenim mrežama dobio nadimak "007" - sedam utakmica, nula golova, nula asistencija - a nakon novog poraza od Galatasaraja u Istanbulu na startu Lige šampiona i "008".

Navijači i engleski mediji posebno mu zamjeraju sporost, gubitak velikog broja duela i nevidljiv učinak u najvažnijim utakmicama. Protiv Galate izgubio je devet duela, tri lopte i imao tek jedan uspješan dribling od tri pokušaja.

U Leverkuzenu je bio nosilac igre, prošle sezone donio "duplu krunu" i vodio ekipu do finala Lige Evrope, ali u Liverpulu se još nije adaptirao. S obzirom na ogroman transfer i dvije vezane izgubljene utakmice ekipe Arnea Slota, pritisak na mladog Nijemca sve je veći.

Na "Enfildu" očekuju da će Virc popraviti učinak i da više neće biti "Džejms Bond".

