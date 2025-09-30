logo
Kakva noć u Ligi šampiona! Bajern demolirao Pafos, Bode uzeo bod Totenhemu, porazi Liverpula i Murinja!

Kakva noć u Ligi šampiona! Bajern demolirao Pafos, Bode uzeo bod Totenhemu, porazi Liverpula i Murinja!

Izvor mondo.rs
0

Dosta zanimljivih rezultata viđeno je u Ligi šampiona, neki od favorita nisu uspjeli da osvoje bodove u elitnom takmičenju...

Liga šampiona rezultati 2. kola Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Novi format Lige šampiona donosi i neke zanimljive rezultate i iznenađenja. Tako je Liverpul izgubio od Galatasaraja u Turskoj, Bode/Glimt je "otkinuo" bodove Totenhemu, Žoze Murinjo je izgubio od Čelsija u Londonu, dok je Bajern demolirao Pafos na gostovanju (5:1).

Najveće iznenađenje viđeno je u Istanbulu gdje je ujedno pao i samo jedan gol. Viktor Osimen je golom sa penala u 16. minutu šokirao Liverpul. Dodatni problem za engleski tim je i povreda golmana Alisona kog je u 56. minutu zamijenio Giorgi Mamardašvili.

Pafos, koji je izbacio Crvenu zvezdu, doživio je otrježnjenje na svom terenu. Bajern je bio ubjedljiv. Sve je bilo gotovo već poslije 34 minuta kada je na semaforu stajalo 4:0. Kejn je dao dva, Džekson i Gerero po jedan gol, dok je Oršić pogodio u 45. da ublaži minus. Olise je u 69. stavio tačku.

Bode/Glimt koji je u prošlosti izgubio od Crvene zvezde bio je blizu da napravi potpuni šok. Vodili su sa 2:0 golovima Haugea, uz promašen penal, bili su na putu pobjede, ali je van de Ven smanjio rezultat, a onda je Gundersen zatresao svoju mrežu.

Žoze Murinjo se vratio na "Stamford bridž" gdje je imao mnogo uspjeha, ali se vraća kući praznih ruku. Autogolom Riosa u 18. minutu je Čelsi slavio protiv Benfike. Domaći tim je ponovo meč završio sa igračem manje, kao što im se dešava u Premijer ligi. Ovog puta je Žoao Pedro dobio drugi žuti u 96. minutu.

Rezultati:

  • Atalanta - Klub Briž 2:1
  • Kairat - Real Madrid 0:5
  • Atletiko Madrid - Ajntraht 5:1
  • Bodo/Glimt - Totenhem 2:2
  • Čelsi - Benfika 1:0
  • Galatasaraj - Liverpul 1:0
  • Inter - Slavija Prag 3:0
  • Marsej - Ajaks 4:0
  • Pafos - Bajern Minhen 1:5



Standings provided by Sofascore



