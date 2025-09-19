logo
Igrači Monaka bez odjeće bježali iz aviona: Morali da ih evakuišu pred meč Lige šampiona

Autor Dragan Šutvić
0

Fudbaleri Monaka su doživjeli velike neprijatnosti pred meč sa Brižom u Ligi šampiona. Morali su da se evakuišu iz aviona.

Igrači Monaka morali da se skinu goli u avionu zbog klime Izvor: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Monako je ubjedljivo izgubio od Briža 4:1 na startu Lige šampiona, a nakon meča je u medije procurio skandal vezan za njihov let u Belgiju. Igrači Monaka su morali da bježe iz aviona skoro goli nakon što je došlo do kvara na letjelici.

Let iz Francuske u Belgiju je otkazan nakon što je avion imao problem sa klimom. Zbog ekstremne toplote fudbaleri Monaka su se u avionu poskidali, ali to nije bilo dovoljno da se rashlade. Pogledajte scene iz aviona:

Snimci iz aviona su uspjeli da dođu u javnost zato što je defanzivac Monaka iz Holandije Džordan Teze snimao situaciju u avionu i to je podijelio na svojim društvenim mrežama. Trener tima iz kneževine Adi Hiter se oglasio tim povodom.

"Nažalost nismo mogli da poletimo i ne znam da li je to imalo uticaja. Kao profesionalci smo odmah promijenili raspored. Odletjeli smo u Briž sutra pošto je to bilo najbolje rješenje jer igramo sa Okserom u subotu. Avion iz tehničkih razloga nije mogao da poleti", rekao je Hiter. 

