Vanja Milinković-Savić pravio čuda, ali to je ipak Mančester siti: Preteško je protiv Gvardioline mašinerije

Vanja Milinković-Savić pravio čuda, ali to je ipak Mančester siti: Preteško je protiv Gvardioline mašinerije

Autor Dragan Šutvić
0

Napoli izgubio od Mančester sitija na debiju Vanje Milinković-Savića u Ligi šampiona.

Liga šampiona Mančester siti Napoli branio Vanja Milinković Savić Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Srpski golman Vanja Milinković-Savić (28) debitovao je u Ligi šampiona u porazu Napolija od Mančester sitija u gostima - 2:0. Iako je do poluvremena odbranio šest šuteva favorita, njegov tim sa igračem manje nije mogao da se suprotstavi mašineriji Pepa Gvardiole.

Prvi gol dao je Erling Haland glavom u 56. minutu na spektakularnu asistenciju probuđenog Fila Fodena. Dodao mu je loptu kao na malom fudbalu, podigavši je na glavu Norvežanina iako je bio samo pet metara udaljen od njega, na centralnoj poziciji, na ivici šesnaesterca.

Sa igračem manje zbog opravdano isključenog Đovanija Di Lorenca u 21. minutu i pri vođstvu Sitija, Napoli nije imao previše šanse na Etiihadu. Štaviše, nakon što je Di Lorenco srušio Halanda kao zadnji igrač odbrane, trener Napolija Antonio Konte morao je da zamijeni ljubimca navijača Sitija Kevina De Brujnea i da uvede urugvajskog defanzivca Matijasa Oliveru. 

Bez svog najkreativnijeg igrača, Konte nije ni mogao da se nada čudima u napadu svog tima, koja se nisu ni dogodila. Napoli je samo jednom šutirao u okvir gola Đanluiđija Donarume, u 17. minutu poslije kornera, a nakon Halandovog gola konačnih 2:0 postavio je Džeremi Doku u 65. minutu. "Prozujao" je kroz odbranu Italijana, pretrčao dvojicu čuvara i sa lijeve ivice peterca pogodio "malu mrežu" Milinkovićevog gola u suprotnom uglu.



Tablice omogućuje Sofascore

Tagovi

Liga šampiona fudbal Napoli Mančester siti Vanja Milinković-Savić

