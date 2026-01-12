logo
NFL dobija novog šampiona: Iglsi se svađali međusobno i ugasili pred Brejdijevim nasljednikom

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Sve je puklo u redovima Iglsa i to je moralo da se odrazi na rezultat. Poznati su skoro svi parovi plej-ofa u NFL.

NFL dobija novog šampiona Izvor: Scott Serio/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Filadelfija Iglsi neće odbraniti šampionsku titulu u NFL pošto su u "vajldkard" rundi izgubili od San Francisko Fortinajnersa. Stari dobri rivali iz AFC su priredili spektakl navijačima prethodne noći, a Fortinajnersi su slavili 23:19 i pokazali su da ih nikada ne treba otpisivati.

Predvođeni sjajnim kvoterbekom Brokom Pardijem, koji je poput slavnog Toma Brejdija izabran kao posljednji pik na draftu, imali su rješenja za sve što su smislili Nik Sirjani i Džejlen Hurts, odnosno ofanzivni koordinator Kevin Patulo.


Upravo oko njega nastala je i svađa na samoj utakmici kada Hurts nije bio zadovoljan akcijama koje poziva njegov nadređeni, pa je bijesno protestovao kraj aut-linije. Na sve to, nezadovoljan je bio i vajd-risiver Ej Džej Braun koji se svađao sa svojim trenerima i smatrao je da je više trebalo da se igra na njega prethodne noći.


Iz svega priloženog jasno je da je svlačionica "pukla" u Iglsima i da zato ove sezone nisu ni blizu dobri kao prethodne kada su bili šampioni, kada su "naplatili" formu života Hurtsa i Barklija za "uništavanje" Kanzas Sitija u Superboulu.


Ovoga puta nisu bili ni blizu, tako da San Francisko sada odlazi u plej-of gdje će igrati sa šampionom svoje konferencije Sijetlom. Sinoć su dalje prošli i Nju Inglend Petriotsi koji su se lako izborili sa L.A. Čardžersima (16:3), odnosno Bafalo Bilsi koji su napravili iznenađenje protiv Džeksonvila.

Preostaje još samo duel Hjustona i Pitsburga koji se igra u noći između ponedeljka i utorka, ali pobjednik već zna da će igrati sa Nju Inglandom u gostima.

Parovi plej-ofa u NFL

AFC

  • San Francisko (6) - Filadelfija (3) 23:19
  • Čikago (2) - Grin Bej (7)31:27
  • L.A. Rems (5) - Karolina (4)34:31

Sijetl je bio slobodan i u polufinalu će igrati protiv San Franciska, dok će Čikago dočekati L.A. Remse.

NFC

  • Bafalo (6) - Džeksonvil (3) 24:27
  • L.A. Čardžers (7) - Nju Ingland (2) 3:16
  • Hjuston (5) - Pitsburg (4)

Denver je bio slobodan i u polufinalu će igrati protiv Bafala, dok će Nju Inglend dočekati boljeg iz duela Hjustona i Pitsburga.

