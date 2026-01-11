Zbog ovoga volimo NFL: Samo četiri puta u istoriji se desilo ono što su izveli Bersi

Gledali smo sjajan meč prethodne noći i veliku pobjedu Čikago Bersa protiv Grin Bej Pekersa.

Počeo je plej-of u NFL koji bi mogao da bude nikad zanimljiviji, a već u prvim "vajldkard" mečevima gledali smo spektakle. LA Remsi su uz dosta muke ostvarili pobjedu protiv Karoline (34:31), prije svega zahvaljujući odličnom izdanju odbrane i Puke Nakue u prvom poluvremenu, dok su nam Čikago i Grin Bej priredili još bolju zabavu.

Bersi su "odbranilI" domaći teren protiv Pekersa tako što su slavili 31:27, poslije jednog od najvećih preokreta koji je viđen u istoriji NFL plej-ofa. U posljednju dionicu ušli su s rezultatom 3:21 i opet su uspjeli da dođu do pobjede.

ABSOLUTE CINEMA. ICEMAN IN THE CLUTCH



CALEB WILLIAMS AND THE BEARS PULL OFF A WILD COMEBACK VS. THE PACKERSpic.twitter.com/5SAvR3l18C — NFL on ESPN (@ESPNNFL)January 11, 2026



Za preokret je zadužen kvoterbek Kejleb Vilijams, prvi pik sa drafta 2024. godine, koji je i te kako bio pod pritiskom lane jer je drugoplasirani Džejden Denijels odveo Vašington daleko u plej-ofu. Ova sezona ipak pripala je Vilijamsu koji je na samom kraju utakmice bacio dva tačdaun pasa za Zakijusa i Mura, dok je treći tačdaun u četvrtini četvrtini donio i Svift trčanjem. Kada se na to doda i Santosov "fild gol", kao i odluka da se ide na konverziju za dva poena, može se reći da se rizik isplatio Bersima.

To se posebno odnosi na potez Kejleba Vilijamsa na oko pet i po minuta do kraja utakmice. Pekersi su vodili 27:16, a Bersi su bili pritisnuti da igraju četvrti za osam jardi. Vilijams je izbjegao "sek" i uspješno pronašao svog igrača i tako obezbijedio novi posjed za svoju ekipu koja je iz tog napada došla i do tačdauna.

This was the most impactful throw of Caleb Williams’ life



Season on the line, rolling out to his left and threading the needle with 4 Green Bay defenders in the area



This is why he was the 1st overall pick



Truly an unbelievable comeback for Caleb Williams and the Chicago Bearspic.twitter.com/q3QW5TBGk8 — Austin Abbott (@AustinAbbott)January 11, 2026



Inače, ovo je tek četvrti put u istoriji plej-ofa u NFL da je ekipa koja je gubila 15 poena razlike uspjela da preokrene, tako da je sjajan meč Džordana Lava (četiri tačdauna, 323 jarde) otišao u zaborav.

Čikago će u narednoj rundi igrati protiv boljeg iz duela San Franciska i Filadelfije, a LA Remsi vjerovatno idu na Sijetl.

THIS IS WILD#BEARSHC BEN JOHNSON IN THE LOCKER ROOM AFTER THE COMEBACK PLAYOFF WIN AGAINST GREEN BAY.



“MAN… F*CK THE#PACKERS”



“F*CK THEM.”



WOW

pic.twitter.com/U7Y5CJcgNC — MLFootball (@MLFootball)January 11, 2026

Parovi plej-ofa u NFL AFC San Francisko (6) - Filadelfija (3)

Čikago (2) - Grin Bej (7) 27:31

LA Rems (5) - Karolina (4) 34:31

Sijetl je slobodan i igra s onda timom koji ima najslabiji "sid" iz regularnog dijela sezone

NFC Bafalo (6) - Džeksonvil (3)

LA Čardžers (7) - Nju Ingland (2)

Hjuston (5) - Pitsburg (4)