Bajern nema golmana za Ligu šampiona: Četvorica povrijeđena, klinac od 16 godina mora među stative

Nevjerovatna situacija u Bajernu, sva četiri seniorska golmana su povrijeđena i sada će u Ligi šampiona među stative vjerovatno 16-godišnji Leonard Preskot.

Bajern je u neverovatnim problemima pred revanš osmine finala Lige šampiona sa Atalantom. Moraće izgleda Vensan Kompani na gol da stavi 16-godišnjaka bez nastupa u seniorskoj konkurenciji jer su mu svi čuvari mreže povrijeđeni.

Zbog toga što su sva četiri golmana Bajerna van stroja sada će izgleda rukavice morati da navuče 16-godišni Leonard Preskot koji je tek nedavno priključen prvom timu. Ipak olakšavajuća okolnost je pobjeda Bajerna 6:1 u prvom meču, pa čak i da mladi golman učini ono što je uradio Antonjin Kinski u meču Totenhema i Atletiko Madrida neće se naći u problemu Bajern.

Bajern se našao u problemu pošto je Manuel Nojer još uvek povrijeđen, a njegova zamjena Jonas Urbig je u prvom meču sa Atalantom doživeo potres mozga. Treći golman i dugogodišnja druga opcija Bajerna Sven Ulrih ima problem sa primicačem nakon meča sa Bajer Leverkuzeno. Delovalo je da je mladi Leon Klanac spreman za debi nakon što ga je vodio na pripreme Vensan Kompani, ali se i ovaj Hrvat rođen u Njemačkoj povrijedio.

Leonard Preskot visok 196 centimetara će zbog toga, sva je prilika, dobiti šansu. Čuvar mreže rođen u Njujorku branio za omladinske selekcije Njemačke, ali vidjećemo da li će uspjeti Bavarci da oporave makar jednog seniorskog golmana za meč koji je na programu u srijedu od 21 čas.

