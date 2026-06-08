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Brazilski savez se oglasio o Nejmaru: "Bio je na snimanju magnetnom rezonancom"

Brazilski savez se oglasio o Nejmaru: "Bio je na snimanju magnetnom rezonancom"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fudbalski savez Brazila objavio najnovije informacije o stanju svog najpopularnijeg igrača.

da li ce nejmar igrati na svjetskom prvenstvu Izvor: JUAN MABROMATA / AFP / Profimedia

Fudbalska federacija Brazila saopštila je da Nejmarov oporavak od povrede lista teče prema planu i da on napreduje pred prvi meč "Selesaa" na Svjetskom prvenstvu 13. juna protiv Maroka.

"Reprezentativac Brazila Nejmar podvrgnut je danas snimanju magnetnom rezonancom. Pregled je pokazao dobar napredak u njegovom oporavku, u skladu sa očekivanim parametrima. Nastaviće da radi prema planiranom procesu oporavka i fizičke pripreme pod nadzorom medicinskog tima reprezentacije Brazila", saopšteno je.

Savez se ovom porukom oglasio pet dana pred prvi meč ekipe Karla Anćelotija na Svjetskom prvenstvu, a nakon što Nejmar još nije odradio nijedan trening sa ekipom. U ovom trenutku nije realno očekivati da on igra protiv Maroka, a da bi mogao da zaigra protiv Haitija, 19. juna.

Za ovu nedjelju je planirano da Nejmar nastavi da radi na svojoj fizičkoj pripremi i postepeno će biti pojačavan njegov intenzitet treninga.

Brazilci igraju na Mundijalu i protiv Škotske (24. juna), a Anćeloti je uoči turnira napravio promjenu u sastavu ekipe.

Bonus video: 

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01:25
Crveni karton za Nejmara
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

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Nejmar Brazil Mundijal 2026

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