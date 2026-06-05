Šta se dešava sa Nejmarom? Brazilci u panici, ovo su najnovije informacije

Prva zvijezda brazilske reprezentacije Nejmar bi mogao da zaigra u drugoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva.

Izvor: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia

Selektor Brazila Karlo Anćeloti govorio je situaciji sa Nejmarom koji svim snagama pokušava da se oporavi do početka Svjetskog prvenstva. Oporavak najveće zvijezde tima za sada ide po planu, a cela nacija će čekati rezultate magnetne rezonance kojoj će uskoro biti podvrgnut.

Nejmar se oporavlja od povrede lista desne noge i bilo je neizvjesno da li će uopšte biti uvršten na spisak. Anćeloti je sada izneo ohrabrujuće informacije i očekuje se da se majstor fudbala uskoro vrati u pogon.

"Njegova situacija je sasvim jasna, odlično individualno radi. Imaće magnetnu rezonancu i ako sve bude u redu, pridružiće se timskom treningu sljedeće sedmice", rekao je Anćeloti.

Brazil je uvijek jedan od favorita kada je riječ o Svjetskim prvenstvima, a uprkos tome što neće biti na vrhuncu forme, Nejmar svojim iskustvom i te kako može da doprinese na putu ka potencijalnom uspjehu.

Naravno, u medicinskog timu neće rizikovati i trenutna procena je da će se Nejmar vratiti za drugu utaikmicu grupne faze protiv Haitija.

Brazil otvara Svjetsko prvenstvo 14. juna protiv Maroka, zatim će 20. juna igrati protiv Haitija, dok će grupnu fazu završiti duelom sa Škotskom 26. juna

Spisak Brazila:

Golmani: Alison (Liverpul), Ederson (Fenerbahče) i Veverton (Gremio).

Defanzivci: Danilo (Flamengo), Vesli (Roma), Markinjos (Pari Sen Žermen), Gabrijel Magaljaeš (Arsenal), Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanjez (Al Ahli), Aleks Sandro (Flamengo) i Daglas Santos (Zenit).

Vezisti: Kazemiro (Mančester junajted), Bruno Gimaraeš (Njukasl), Danilo (Botafogo), Fabinjo (Al Itihad) i Paketa (Flamengo).

Napadači: Vinisijus Žunior (Real Madrid), Mateus Kunja (Mančester junajted), Nejmar (Santos), Rafinja (Barselona), Rajan (Bornmut), Igor Tijago (Brentford), Luiz Enrike (Zenit), Gabrijel Martineli (Arsenal) i Endrik (Olimpik Lion).