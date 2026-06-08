Skandal pred Mundijal: Najbolji sudija Afrike otjeran iz SAD, Donald Tramp mu izvrijeđao državu i narod

Somalijski sudija Omar Abdulkardir Artan vraćen je iz Majamija u Istanbul. Bez obrazloženja mu je zabranjeno da uđe u Sjedinjene Američke Države i nije mu pomogao ni diplomatski pasoš.

Izvor: AUTISSIER JEAN BAPTISTE / imago sportfotodienst / Profimedia

Somalijski sudija Omar Abdulkadir Artan (34) nije mogao da uđe u Sjedinjene Države. Tamošnje vlasti spriječile su ga da dođe na Svjetsko prvenstvo 2026, gdje je trebalo da sudi, već je ekspresno poslat iz Majamija nazad u Istanbul.

Njegov let je organizovala somalijska ambasada i imao je diplomatski pasoš da ne bi imao problem sa vizom. Putovao je iz Kenije, preko Istanbula do Majamija, a onda je bez obrazloženja vraćen nazad.

FIFA je prošle nedjelje potvrdila da je slučaj Artanove vize bio "potpuno riješen" i da mu je "omogućeno da sudi na Svjetskom prenstvu". Ipak, to po svemu sudeći neće biti slučaj.

"Najgora zemlja na svijetu"

Somalija je jedna od država na koje su primjenjene zabrane predsjednika Donalda Trampa. Nazvao ju je "najgorom zemljom na svijetu", a kada je pričao o somalijskim imigrantima u Sjedinjenim Državama, izrekao je uvredu "svi su oni prevaranti".

"Ti Somalijci... Ono što su uradili Minesoti... Korumpirani su do srži.... Svi su oni prevaranti i uhvatili smo ih. Sada im stežemo obruč", reko je tada Tramp, posebno naglašavajući američku političarku Ilhan Omar, porijeklom iz Somalije. "Ilhan Omar je korumpirana do srži", govorio je Tramp.

Krovna fudbalska asocijacija u Africi, "KAF", proglasila je Artana najboljim afričkim sudijom za 2025. godinu. On nije jedini kome je zabranjen dolazak na Svjetsko prevnstvo, jer je Amerika odbila da izda vize i pojedinim članovima iranske delegacije. Cijeli tim, stručni štab i predstavnici Irana izašli su iz aviona sa majicama na kojima je pisao broj "168", u znak sjećanja na 168 školaraca ubijenih u jednom padu granate u februaru, u toku napada izraelsko-američke koalicije na tu zemlju.

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Pogledajte 51:39 14.05.2026. TRAMP I SI OČI U OČI POSLE DESET GODINA Izvor: Kurir TV Izvor: Kurir TV

(MONDO)