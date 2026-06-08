Bh. reprezentativci su u nedjelju odradili prvi trening u kanadskom gradu.

Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH u nedjelju je stigla u Toronto, gdje će odigrati prvu utakmicu na predstojećem Mundijalu.

Izabranici Sergeja Barbareza će u petak (12. jun) od 21.00 čas po našem vremenu (15.00 po lokalnom) ukrstiti koplja sa domaćinom Kanadom. Istog dana kad su stigli na kanadsko tlo, "zmajevi" su odradili i prvi trening, a drugi je zakazan za sutra (utorak) u 17.45 po lokalnom vremenu (23.45 po našem).

Vidi opis "Zmajevi" odradili prvi trening u Torontu (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: FS BiH Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: FS BiH Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: FS BiH Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: FS BiH Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: FS BiH Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: FS BiH Br. slika: 9 9 / 9 AD

Poslije Toronta i završetka prve utakmice, bh. reprezentativci sele se u svoju bazu u Solt Lejk Sitiju. Tamo će se pripremati za preostala dva meča grupne faze - protiv Švajcarske 18. juna u Inglvudu i šest dana kasnije protiv Katara u Sijetlu.

Podsjetimo, bh. reprezentativce je dočekao zanimljiv crtež na zvaničnom autobusu koji će koristiti reprezentacija tokom boravka u Torontu.

Autobus "zmajeva" ukrašen je crtežom sedmogodišnjeg dječaka Enisa, koji je nacrtao reprezentativce BiH na fudbalskom terenu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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