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"Zmajevi" odradili prvi trening u Torontu (FOTO)

"Zmajevi" odradili prvi trening u Torontu (FOTO)

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Bh. reprezentativci su u nedjelju odradili prvi trening u kanadskom gradu.

Igrači BiH odradili prvi trening u Torontu Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH u nedjelju je stigla u Toronto, gdje će odigrati prvu utakmicu na predstojećem Mundijalu.

Izabranici Sergeja Barbareza će u petak (12. jun) od 21.00 čas po našem vremenu (15.00 po lokalnom) ukrstiti koplja sa domaćinom Kanadom. Istog dana kad su stigli na kanadsko tlo, "zmajevi" su odradili i prvi trening, a drugi je zakazan za sutra (utorak) u 17.45 po lokalnom vremenu (23.45 po našem).

Poslije Toronta i završetka prve utakmice, bh. reprezentativci sele se u svoju bazu u Solt Lejk Sitiju. Tamo će se pripremati za preostala dva meča grupne faze - protiv Švajcarske 18. juna u Inglvudu i šest dana kasnije protiv Katara u Sijetlu.

Podsjetimo, bh. reprezentativce je dočekao zanimljiv crtež na zvaničnom autobusu koji će koristiti reprezentacija tokom boravka u Torontu.

Autobus "zmajeva" ukrašen je crtežom sedmogodišnjeg dječaka Enisa, koji je nacrtao reprezentativce BiH na fudbalskom terenu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

zmajevi fudbal BiH Mundijal 2026

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