logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zmajevi" stigli u Toronto, dočekali ih navijači, ali i poseban detalj na autobusu!

"Zmajevi" stigli u Toronto, dočekali ih navijači, ali i poseban detalj na autobusu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Reprezentativci BIH stigli u Toronto, gdje će igrati svoj prvi meč na Mundijalu.

Reprezentacija BIH stigla u Toronto Izvor: Facebook/Nogometni savez BIH

Reprezentacija BIH "generalkom" protiv Paname završila je pripreme i sada slijedi ono što navijači čekaju 12 godina – nastup na Svjetskom prvenstvu!

"Zmajevi" će svoj prvi meč grupne faze igrati u petak protiv Kanade, a ovaj meč igra se na stadionu BMO Fild u Torontu.

Selekcija BiH u ponedjeljak je stigla u Kanadu, a u Torontu su ih dočekali brojni navijači koji su ih pozdravljali na putu sa aerodroma.

Inače, izabranike Sergeja Barbareza dočekao je i zanimljiv na zvaničnom autobusu koji će koristiti reprezentacija tokom boravka u Torontu.

Autobus "zmajeva" ukrašen je crtežom sedmogodišnjeg dječaka Enis, koji je nacrtao reprezentativce BIH na fudbalskom terenu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi Mundijal 2026 fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC