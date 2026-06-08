"Zmajevi" stigli u Toronto, dočekali ih navijači, ali i poseban detalj na autobusu!

Reprezentativci BIH stigli u Toronto, gdje će igrati svoj prvi meč na Mundijalu.

Izvor: Facebook/Nogometni savez BIH

Reprezentacija BIH "generalkom" protiv Paname završila je pripreme i sada slijedi ono što navijači čekaju 12 godina – nastup na Svjetskom prvenstvu!

"Zmajevi" će svoj prvi meč grupne faze igrati u petak protiv Kanade, a ovaj meč igra se na stadionu BMO Fild u Torontu.

Selekcija BiH u ponedjeljak je stigla u Kanadu, a u Torontu su ih dočekali brojni navijači koji su ih pozdravljali na putu sa aerodroma.

Bosnia fans in Toronto cheer for the Bosnian national team after they arrived for their game against Canadapic.twitter.com/di4d4uvshe — RTN (@RTNToronto)June 8, 2026

Inače, izabranike Sergeja Barbareza dočekao je i zanimljiv na zvaničnom autobusu koji će koristiti reprezentacija tokom boravka u Torontu.

Autobus "zmajeva" ukrašen je crtežom sedmogodišnjeg dječaka Enis, koji je nacrtao reprezentativce BIH na fudbalskom terenu.