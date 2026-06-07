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Vico Zeljković o partiji "zmajeva" protiv Paname: Bilo je dobrih momenata i lijepih poteza

Vico Zeljković o partiji "zmajeva" protiv Paname: Bilo je dobrih momenata i lijepih poteza

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Prvi čovjek bh. fudbala oglasio se nakon meča u Sent Luisu (1:1).

Vico Zeljković o utakmici BiH Panama Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH remizirala je sa Panamom u Sent Luisu (1:1), u drugoj kontrolnoj utakmici prije početka Mundijala. Upravo će iz ovog grada bh. ekspedicija krenuti put Toronta, gdje će u petak (12. jun) od 21.00 čas po našem vremenu (15.00 po lokalnom) ukrstiti koplja sa Kanadom, jednim od domaćina SP, u prvom kolu grupne faze.

Poslije meča sa Panamom, na društvenim mrežama se oglasio predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković.

"Sa utakmicom protiv Kanade u podsvijesti, odigrali smo posljednju pripremnu utakmicu pred Svjetsko prvenstvo. Bilo je dobrih momenata i lijepih poteza, ali najvažnije je da nije bilo novih povreda i da smo odigrali kvalitetan meč protiv selekcije koja će takođe nastupiti na Mundijalu.

Sada fokus u potpunosti prebacujemo na ono zbog čega smo ovdje. Pred nama je još nekoliko dana rada, analiza i pripreme detalja kako bismo spremno dočekali početak takmičenja i otvorili prvenstvo na najbolji mogući način", napisao je prvi čovjek bh. fudbala.

Poslije susreta sa Kanađanima, bh. tim će 18. juna, takođe u 21.00 čas po našem vremenu, u Inglvudu (Los Anđeles) igrati protiv Švajcarske, dok će šest dana kasnije u istom terminu, ali u Sijetlu, izaći na megdan ekipi Katara.

Plasman u nokaut fazu izboriće prvoplasirana i drugoplasirana selekcija iz svake od 12 grupa, kao i osam najboljih trećeplasiranih timova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Vico Zeljković BiH Panama Mundijal 2026 zmajevi

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