Barbarez nakon remija sa Panamom: "Imali smo problem sa dugim loptama, ali znamo šta je razlog"

Selektor "zmajeva" sumirao je meč sa Panamom.

Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH remizirala je u Sent Luisu sa selekcijom Paname rezultatom 1:1 u posljednjoj provjeri prije početka Mundijala. Izabranici Sergeja Barbareza stekli su prednost u ovom susretu pogotkom Katića sredinom prvog dijela, dok je konačan rezultat postavljen tik pred pauzu, kada je Ramos savladao Vasilja.

"Utakmica je dosta toga pokazala. Igrali smo protiv protivnika koji želi da igra, koji otvara igru i ne bazira se na dugim ispucavanjima. Imali smo određenih problema sa dugim loptama, ali znamo u čemu je razlog – stojimo visoko i kada imate igrače koji to znaju kazniti, normalno je da se takve situacije dešavaju", rekao je poslije meča Barbarez za sajt FS BiH i dodao:

"Mi moramo misliti ko smo mi, šta smo mi i kako smo došli ovdje. Ništa nam nije poklonjeno, nego smo sve ostvarili trudom i voljom."

Posebno je istakao značaj odigravanja utakmice u ovom terminu (14.00 po lokalnom vremenu) kako bi se reprezentacija što bolje prilagodila uslovima koji ih očekuju na turniru.

"Važno je bilo ovu utakmicu odigrati u ovom ranom terminu, da vidimo koliko je teško. Zato smo i došli ranije zbog navikavanja. U Torontu će biti jednostavnije. Vidjećemo koliko će nam vremena biti potrebno za oporavak, ali neki od igrača koje sam mijenjao su bili malo 'ljuti' jer su htjeli još da igraju, što je svakako dobar znak po pitanju fizičke pripreme."

Barbarez se osvrnuo i na odluku da reprezentacija pripremni period provede upravo u Sent Luisu.

"Znali smo gdje dolazimo i Sent Luis smo izabrali upravo zbog naše zajednice ovdje. Imamo dobru komunikaciju sa navijačima unazad dvije godine i ponosan sam što smo imali priliku da igramo pred ovim ljudima."

Iz Sent Luisa će bh. tim krenuti ka Torontu, gdje će u petak (12. jun) od 21.00 čas po našem vremenu odigrati prvu utakmicu na Mundijalu protiv Kanade. Šest dana kasnije u Inglvudu (Los Anđeles) rival će biti Švajcarska, dok će grupna faza biti zaključena 24. juna u Sijetlu protiv Katara. I ti mečevi će, takođe, početi u 21.00 čas po našem vremenu.

(mondo.ba, FS BiH)

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