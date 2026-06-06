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Generalna proba "zmajeva" pred Mundijal: Ekipa je spremna za Panamu

Generalna proba "zmajeva" pred Mundijal: Ekipa je spremna za Panamu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Selekcija Bosne i Hercegovine večeras od 21 čas po našem vremenu odigraće posljednji pripremni meč pred Svjetsko prvenstvo protiv Paname na "Enerdžajzer Parku" u Sent Luisu.

Bih Panama izjave Sergej Barbarez Nidal Čelik Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

"Zmajevi" su odradili trening na ovom stadionu, a prethodno se na konferenciji za štampu obratio selektor BiH Sergej Barbarez i fudbaler Nikad Čelik.

Selektor je se u uvodnom obraćanju zahvalio predstavnicima medija koji su doputovali u SAD da prate reprezentaciju.

"Ekipa je spremna, dobro smo trenirali i željni smo utakmica, naročito sa ekipama koje nisu iz Evrope. Želimo da osjetimo i taj mentalitet i način igre. To su neki izazovi koji nas interesuju, da vidimo kako se možemo nositi i sa ekipama izvan našeg kontinenta, jer imaju drugačiji pristup po pitanju fudbala", rekao je Barbarez, a prenio zvanični sajt FS BiH.

Između ostalog osvrnuo se i na prilagođavanje ekipe na novu vremensku zonu.

"Nismo imali toliko problema sa spavanjem koliko sa ritmom koji smo donijeli iz Evrope. Vidjelo se u početku malo umora kod igrača, ali sad je sve kako treba. Nama je velika čast što smo ovdje i što smo dio ove priče. Imamo odgovornost i obaveze prema državi da damo sve od sebe i da što bolje prođemo. Sigurno će biti poseban momenat kad krene naša himna na toj prvoj utakmici, tad ću biti naročito ponosan".

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Reprezentativac BiH Nidal Čelik je istakao takođe da su "zmajevi" spremni za nastupe na Mundijalu.

"Svi smo spremni za ono što nas očekuje na Svjetskom prvenstvu, ali smo trenutno fokusirani samo na meč sa Panamom. Moj san je bio da igram za reprezentaciju i sretan sam što se ostvario, što sam tu sa saigračima i stručnim štabom. Od prvog dana u Sent Luisu osjetili smo podršku naših ljudi koji žive ovdje. To nam puno znači i daćemo sve od sebe da ih učinimo sretnim", istakao je Čelik.

Utakmica između Paname i BiH igra se u subotu od 14 po lokalnom, odnosno 21 sat po našem vremenu. Direktan prenos utakmice je na BHT 1.

(MONDO)

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zmajevi Panama Mundijal 2026

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