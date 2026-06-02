Kapiten Kanade i zvijezda Bajerna neće igrati protiv "zmajeva"

Lijevi bek Bajerna iz Minhena i selekcije Kanade Alfonso Dejvis poručio da se još nije potpuno oporavio od povrede zadnje lože zbog čega će propustiti prvi meč na Mundijal protiv Bosne i Hercegovine.

Dejvis se povrijedio prošlog mjeseca u dresu Bajerna tokom remija protiv Pari sen Žermena, ali je i dalje u procesu rehabilitacije.

"Prva utakmica turnira neće biti moguća",izjavio je Dejvis, dodajući da ne želi rizikovati obnavljanje povrede.

Selektor Džes Marš istakao je da neće biti pritiska na kapitena i da će stručni štab svakodnevno pratiti njegovo stanje kako bi se izbjegle nove povrede.

Kanada će na Svjetskom prvenstvu igrati protiv "zmajeva" 12. juna, a u grupi su još reprezentacije Katara i Švajcarske.

