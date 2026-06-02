Golman Željezničara napustio "Grbavicu" i potpisao za kiparski klub

Kiparski prvoligaš AEK Larnaka saopštio je u utorak da je dogovorio dolazak golmana Vedada Muftića iz sarajevskog Željezničara.

Prema zvaničnoj objavi kluba sa Kipra, Muftić je potpisao dvogodišnji ugovor sa AEK-om.

Bosanskohercegovački čuvar mreže dolazi u Larnaku prije početka priprema kako bi završio posljednje korake transfera i priključio se novom timu.

Vedad Muftić (rođen 2001.) je ponikao u omladinskom pogonu kluba sa "Grbavice", a za a tim plavih je zabilježio je 131 nastup.

Ove sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine je branio na 33 meča, primio je 34 gola, a na 13 utakmica nije vadio loptu iz mreže.

Inače, doskorašnji golman Želje dobio je i poziv selektora "zmajeva" Sergeja Barbareza u A tim selekcije BiH u junu 2025. za mečeve protiv San Marina i Slovenije, ali nije ulazio u igru.

