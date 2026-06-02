Mijatović otišao, Demba Sek ne ide nigdje: Partizana daje više od 1.400.000 za krilo

Krilni napadač Partizana Demba Sek ostaje u Humskoj i nakon pozajmice iz Torina.

Fudbalski klub Partizan donio je prvu odluku nakon sudbonosne sjednice Skupštine i ostavke potpredsjednika za sportska pitanja Predraga Mijatovića. Crno-bijeli su odlučili da otkupe krilnog napadača Dembu Seka, koji je tokom sezone bio jedan od najboljih igrača tima iz Humske.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Partizan će platiti Torinu 1.400.000 u tri rate, a italijanski klub će zadržati i određene procente od naredne prodaje. Tako bi Demba Sek zapravo mogao da donese dva miliona evra Torinu, koliko je italijanski tim prvobitno tražio od Partizana.

"Mislim da ćemo otkupiti Demba Seka. Ne po onoj cijeni koja je bila. Mi smo ponudili ono što možemo da platimo, da obeštećenje iznosi 1.400.000 evra, a da uplata bude u ratama na tri godine. I da uključi procente, 10 ili 15 odsto od dalje prodaje. Na to smo spremni, to je naš maksimum. Mi 2.200.000 evra da platimo nemamo, jedino da opljačkamo banku. Drugačije ne postoji način, ali na tri godine, računamo da to možemo“, precizirao je Ljajić tokom gostovanja u podkastu „2x45“

Tokom prve sezone u srpskom fudbalu Demba Sek je odigrao 40 mečeva, postigao šest golova i asistirao saigračima devet puta. Bila je to jedna od najboljih godina njegove karijere, pošto ovakve brojke nije uspijevao da ostvari čak ni u italijanskim niželigašima. Zbog toga u Humskoj vjeruju da Sek može još bolje.

"Neka postigne desetak golova naredne sezone, računamo da na Seku možemo da zaradimo. Malo fudbalera, čak i u Evorpi, ima startnu brzinu kao on. Ima sve što je potrebno za velikog igrača. Da još ima bolju statistiku vrijednost bi mu bila veća i teško bismo ga zadržali, ali da je igrač na kome možemo da zaradimo nema nikakve dileme", zaključio je predsjednik Partizana.

Krilni napadač iz Senegala ima 25 godine, pa bi Partizan u bliskoj budućnosti mogao da naplati njegove partije. Za to je neophodno da Demba Sek odigra odličnu sezonu u crno-bijelom dresu, na koji se navikavao tokom prethodnih godinu dana pozajmice.