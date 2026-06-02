Kozara ekspresno imenovala novog trenera: Igor Janković naslijedio Vladu Jagodića

Bojan Jakovljević
Poslije sedam godina, Igor Janković vraća se na kormilo Kozare.

Igor Janković Izvor: Promo/FK Kozara Gradiška

Treći put u karijeri Igor Janković preuzima trenersku klupu Kozare.

Nakon odlaska Vlade Jagodića, tim iz Gradiške ekspresno je imenovao novog šefa stručnog štaba. Janković (44) je do sada bio šef omladinske škole "crveno-bijelih", a sada preuzima prvi tim.

"FК Кozara sa zadovoljstvom obavještava sportsku javnost da će u narednom periodu prvi tim predvoditi Igor Janković na poziciji šefa stručnog štaba, dok će funkciju prvog pomoćnog trenera obavljati Milan Ozren.

Riječ je o stručnjacima koji svojim znanjem, iskustvom, radnom etikom i posvećenošću predstavljaju garant ozbiljnog rada i nastavka izgradnje tima koji će dostojno predstavljati boje našeg kluba.

Pred stručnim štabom su novi izazovi, ali i jasni ciljevi. Vjerujemo da će zajedničkim radom, odgovornošću i predanošću doprinijeti daljem napretku FК Кozara i ostvarivanju rezultata koje naši navijači očekuju.

Dobro došli i mnogo sreće u radu – zajedno, krupnim koracima ka novim uspjesima, uz poseban ponos na domaći kadar koji čini srce našeg kluba", saopšteno je iz Kozare.

Janković je trener Kozare bio u dva navrata, od 2012. do 2015. godine, te kasnije od decembra 2018. do juna 2019. godine. U međuvremenu je vodio banjalučki Borac, Tekstilac iz Dervente, Rudar Prijedor i tuzlansku Slobodu.

Radio je i u reprezentaciji BiH, prvo kao asistent Mehmedu Baždareviću u seniorskom timu "zmajeva", dok je kasnije samostalno vodio U15 i U21 bh. tim.

