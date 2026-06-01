Vlado Jagodić napustio Kozaru: Kraj saradnje nakon osam mjeseci

Prvoligaš iz Gradiške u narednu sezonu ulazi sa novim trenerom.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Vlado Jagodić nije više trener Kozare. Prvoligaš iz Gradiške odmah po okončanju sezone saopštio je završetak saradnje sa iskusnim stručnjakom, koji je na klupi "crveno-bijelih" proveo osam mjeseci.

"Fudbalski klub Kozara se zahvaljuje gospodinu Jagodiću na svemu što je pružio klubu, te mu želimo mnogo sreće i uspjeha u budućnosti", saopšteno je iz Kozare.

Kozara je sezonu završila na petoj poziciji. Prvobitno je ekipu vodio Darko Maletić, a krajem septembra ustupio je svoje mjesto Jagodiću.