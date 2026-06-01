Vlado Jagodić napustio Kozaru: Kraj saradnje nakon osam mjeseci

Prvoligaš iz Gradiške u narednu sezonu ulazi sa novim trenerom.
Vlado Jagodić nije više trener Kozare. Prvoligaš iz Gradiške odmah po okončanju sezone saopštio je završetak saradnje sa iskusnim stručnjakom, koji je na klupi "crveno-bijelih" proveo osam mjeseci.
"Fudbalski klub Kozara se zahvaljuje gospodinu Jagodiću na svemu što je pružio klubu, te mu želimo mnogo sreće i uspjeha u budućnosti", saopšteno je iz Kozare.
Kozara je sezonu završila na petoj poziciji. Prvobitno je ekipu vodio Darko Maletić, a krajem septembra ustupio je svoje mjesto Jagodiću.